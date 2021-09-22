Беларусь улучшила позиции в рейтинге самых инновационных стран Global Innovation Index 2021. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на сайт Парка высоких технологий.

«Беларусь поднялась на две строчки и заняла 62-е место в рейтинге самых инновационных стран Global Innovation Index 2021. Его ежегодно публикует Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), входящая в структуру ООН. За год наша страна улучшила свои позиции сразу в нескольких категориях рейтинга. В блоке «Развитие технологий и экономики знаний» Беларусь поднялась с 46-го на 37-е место, в блоке «Результаты творческой деятельности» — с 97-го на 93-е», — говорится в сообщении.

По информации парка, в категории «Экспорт услуг в сфере ИКТ» Беларусь заняла 11-е место в мире, переместившись на 4 строчки вверх. Страна также поднялась с 19-й на 16-ю строчку в рейтинге «Доступ к ИКТ». При этом Беларусь осталась мировым лидером в категории «Создание мобильных приложений», добавили в ПВТ.

Global Innovation Index — исследование и сопровождающий его рейтинг стран по показателю уровня развития инноваций. Оно проводится с 2007 года в рамках совместного проекта Международной бизнес-школы INSEAD (Франция), Корнеллского университета (Cornell University) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).