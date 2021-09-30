Важная информация

5 октября 2021 года Заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Кручанов Александр Владимирович будет проводить:

с 10.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» по телефону 8 (01713) 67207

с 11.00 выездной прием граждан и представителей юридических лиц

Мероприятие будет проходить в административном здании Пуховичского районного исполнительного комитета (г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47).

Предварительная запись на приём осуществляется в дни и часы работы Пуховичского райисполкома по телефону 8(01713)20424 или в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц Пуховичского райисполкома (г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47).