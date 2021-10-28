Поздравляем Гусько Клавдию Васильевну с 90-летним юбилеем!

С 90- летним юбилеем поздравили Гусько Клавдию Васильевну, ветерана труда, помощника воспитателя администрация и профсоюзный комитет ППО «Ясли сад 2 г. Марьина Горка» Белорусского профсоюза работников образования и науки. Очень неожиданной и приятной была встреча для Клавдии Васильены, которая попросила гостей снять маски. Старалась узнать всех. Пришлось снять маски и тогда случилось чудо! Узнала тех, с кем была знакома. Теплый прием, светлые воспоминания. Клавдия Васильевна поделилась своими впечатлениями и зарядила нас своим энтузиазмом и оптимизмом.