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В Беларуси убрано более 95% площадей кукурузы

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В Беларуси убрано более 95% площадей кукурузы, сообщает БелТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По состоянию на 1 ноября в Беларуси убрано 1,097 млн га кукурузы. Это 95% от запланированной площади в 1155,5 тыс. га. В 2020 году на эту же дату было убрано 1,062 млн га, или 87,2% от плана в 1218,9 тыс. га.

На силос и зеленый корм убрано 919,7 тыс. га кукурузы (98,3% от плана), на зерно — 178 тыс. га (80,8%).

Средняя урожайность кукурузы на зерно — 73,8 ц/га. Для сравнения: в прошлом году на ту же дату было 69,4 ц/га.

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