В КАНУН ДНЯ ПАМЯТИ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ПАТРИАРШИЙ ЭКЗАРХ СОВЕРШИЛ ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ В АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ МАРЬИНОЙ ГОРКИ

5 декабря 2021 года, в канун дня памяти святого благоверного великого князя Александра Невского, митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил всенощное бдение в Александро-Невском кафедральном соборе города Марьина Горка.

Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь Борисовской епархии, благочинный 2-го Борисовского церковного округа, настоятель храма святого благоверного князя Димитрия Донского в городе Борисове протоиерей Сергий Башкиров; благочинный I Пуховичского благочиния, настоятель кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Александр Целков; благочинный II Пуховичского церковного округа, настоятель храма Рождества Христова в поселке Дружный протоиерей Виктор Машлякевич; духовенство Пуховичского церковного округа.

Диаконский чин совершил протодиакон Георгий Росляков.

Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением Анастасии Целковой.

После чтения Евангелия митрополит Вениамин обратился к молящимся со словом назидания.

Затем Патриарший Экзарх во внимание к самоотверженному труду в борьбе с коронавирусной инфекцией наградил главного врача Марьиногорской районной центральной больницы Жаринову Людмилу Владимировну медалью Русской Православной Церкви «Патриаршая благодарность». Также ряд врачей Марьинагорской ЦРБ были отмечены грамотами Борисовский епархии.

После окончания богослужения митрополит Вениамин поздравил настоятеля храма протоиерея Александра Целкова и всех именинников с Днём Ангела. Отцу настоятелю был преподнесён памятный подарок.

Затем с приветственным словом к архипастырю обратился протоиерей Александр Целков, в котором поздравил владыку с праздником и поблагодарил за совместную молитву. На память Патриаршему Экзарху была подарена богослужебная утварь.

Источник: http://church.by/