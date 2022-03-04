«8 Марта — Мамин день»

Вот и прошла зима, в свои права робко вступает весна. Осталось доброй традицией встречать каждую новую весну замечательным женским праздником — 8 Марта.

И для воспитанников государственного учреждения образования «Руденский ясли-сад Пуховичского района» — это самый любимый праздник. Этот день с особым волнением ждут ребята, чтобы поздравить своих любимых мам, бабушек, сестер.

Праздничная программа в этом году вместила в себя песни, стихи, танцы, в которых юные артисты подарили много добрых слов, нежности и внимания.

Слышался весёлый смех, когда мамы участвовали в играх и конкурсах наравне с детьми. Родители были очень довольны и гордились успехами своих детей.

Не обошлось и без подарков! По окончанию праздника ребята вручили мамам и бабушкам подарки, сделанные своими руками. На такой красивой ноте завершился наш весенний праздник, доставивший много радости и приятных впечатлений всем гостям.

Е.С.Алексейчик