Коротко о разном 

«8 Марта — Мамин день»

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Вот и прошла зима, в свои права робко вступает весна. Осталось доброй  традицией встречать каждую новую весну замечательным женским праздником — 8 Марта.

И для воспитанников государственного учреждения образования «Руденский ясли-сад Пуховичского района» — это самый любимый праздник.  Этот  день с особым волнением  ждут ребята, чтобы поздравить своих любимых мам, бабушек, сестер.

Праздничная программа в этом году вместила в себя песни, стихи, танцы, в которых  юные артисты подарили много добрых слов, нежности и внимания.

Слышался весёлый смех, когда мамы участвовали в играх и конкурсах  наравне с детьми. Родители были очень довольны и гордились успехами своих детей.

Не обошлось и без подарков! По окончанию праздника ребята вручили мамам  и бабушкам подарки, сделанные своими руками. На такой красивой ноте завершился наш весенний праздник, доставивший много радости и приятных впечатлений всем гостям.

 

Е.С.Алексейчик

 

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