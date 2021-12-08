9 декабря в Минской региональной таможне состоится прямая телефонная линия

9 декабря 2020 года состоится «прямая телефонная линия» по теме «Меры, принимаемые таможенными органами по противодействию коррупции»

9 декабря 2020 с 10.00 до 12.00 в Минской региональной таможне состоится прямая телефонная линия при участии заместителя начальника отдела собственной безопасности Елены Владиславовны Щеняевой на тему: «Меры, принимаемые таможенными органами по противодействию коррупции».

Получить ответы на интересующие вопросы в рамках данной темы можно по телефону: 8-017-218-95-53.