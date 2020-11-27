Коротко о разном 

9-летнему Ване нужна наша помощь в борьбе с онкологией

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Ко всем неравнодушным людям обращаются за помощью родители больного онкологией 9-летнего мальчика Ивана  Борисюка:

Ваня — наш четвертый ребенок. Мы боремся с болезнью сына с марта 2015 года. Лечимся  в госпитале в Испании: альтернативного лечения нет. Прошли  два больших курса лечения антителами, операции на позвоночнике, много химиотерапий и три лучевые.

В Америке разработали прививку от Ваниного заболевания. Надеемся, что к зиме она придет в Барселону. В октябре прошли обследование, результаты которого дают надежду на выздоровление. Нам необходимы финансовые средства для оплаты задолженности перед госпиталем и продолжения лечения, однако взять их неоткуда. Поэтому надеемся на вашу доброту и понимание. Мы верим в своего ребенка и будем с ним идти плечом к плечу к выдоровлению!

Все  документы  и история Ивана — на сайте helpivan.by.  Тел.: (8-029) 307-40-98, адрес: 220112,                   г. Минск, ул. Янки Лучины, дом 18, кв. 62. Отец  — Александр  Дмитриевич  Борисюк.

Перевести средства можно на благотворительный  счет,   который   открыт  в   филиале   511 —   г.  Минск,  ул. Долгобродская, 1; УНП 100325912; МФО АКВВВY2Х:   Получатель  платежа  ОАО “АСБ  Беларусбанк”: 

—  белорусские рубли

— транзитный счет  BY28АКВВ38193821000170000000 на благотворительный счет BY08АКВВ31340000017655220401 в отделении 511/401, бессрочный. Код  банка  795.  Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет Борисюка Александра Дмитриевича  на расходы, связанные  с  лечением и  реабилитацией  сына  Борисюка Ивана  Александровича.

А также можно пополнить  открытый  на  лечение   Ванюши  баланс  телефона  МТС  (8-029) 211-81-85.

С уважением,

Александр   БОРИСЮК.

 

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