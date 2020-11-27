9-летнему Ване нужна наша помощь в борьбе с онкологией

Ко всем неравнодушным людям обращаются за помощью родители больного онкологией 9-летнего мальчика Ивана Борисюка:

Ваня — наш четвертый ребенок. Мы боремся с болезнью сына с марта 2015 года. Лечимся в госпитале в Испании: альтернативного лечения нет. Прошли два больших курса лечения антителами, операции на позвоночнике, много химиотерапий и три лучевые.

В Америке разработали прививку от Ваниного заболевания. Надеемся, что к зиме она придет в Барселону. В октябре прошли обследование, результаты которого дают надежду на выздоровление. Нам необходимы финансовые средства для оплаты задолженности перед госпиталем и продолжения лечения, однако взять их неоткуда. Поэтому надеемся на вашу доброту и понимание. Мы верим в своего ребенка и будем с ним идти плечом к плечу к выдоровлению!

Все документы и история Ивана — на сайте helpivan.by. Тел.: (8-029) 307-40-98, адрес: 220112, г. Минск, ул. Янки Лучины, дом 18, кв. 62. Отец — Александр Дмитриевич Борисюк.

Перевести средства можно на благотворительный счет, который открыт в филиале 511 — г. Минск, ул. Долгобродская, 1; УНП 100325912; МФО АКВВВY2Х: Получатель платежа ОАО “АСБ Беларусбанк”:

— белорусские рубли

— транзитный счет BY28АКВВ38193821000170000000 на благотворительный счет BY08АКВВ31340000017655220401 в отделении 511/401, бессрочный. Код банка 795. Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет Борисюка Александра Дмитриевича на расходы, связанные с лечением и реабилитацией сына Борисюка Ивана Александровича.

А также можно пополнить открытый на лечение Ванюши баланс телефона МТС (8-029) 211-81-85.

С уважением,

Александр БОРИСЮК.