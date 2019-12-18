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На экспериментальной базе «Свислочь»  презентовали новую  технологию  производства  удобрений

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О пилотной установке рассказывает Геннадий Соколов.

Гранулированные органоминеральные удобрения пролонгированного действия — это  инновационный продукт,  в состав которого  входит торф и три вида минеральных удобрений: калийные, азотные и фосфорные. Технологию их изготовления разработали сотрудники Института природопользования Национальной академии наук Беларуси. На практике ее реализовали на площадке филиала «Экспериментальная база «Свислочь», расположенного в городском поселке.

Принять участие в презентации  пригласили ученых и преподавателей, бизнесменов, представителей торфодобывающей отрасли,  агропромышленного комплекса и фермерских хозяйств, лесного хозяйства  — людей, которые могут быть заинтересованы в организации производства и в  применении гранулированных органоминеральных  удобрений. Мероприятие приобрело международный формат, так как на нем присутствовали представители Украины  и  Евросоюза.

О работах по созданию нового удобрения рассказал директор Института природопользования НАН Беларуси Сергей Лысенко. Непосредственным   автором  технологии производства нового продукта является ведущий  научный сотрудник лаборатории биогеохимии и агроэкологии, кандидат сельскохозяйственных наук Геннадий Соколов.

Сергей Лысенко.

По его словам, идея создания гранулированных органоминеральных  комплексов  не  нова.   Технологию производства такого продукта пытались разработать в том числе и на экспериментальной базе «Свислочь» в конце минувшего столетия. Однако по ряду причин завершить начатое не удалось.

Институт природопользования Национальной академии наук снова вернулся к этой теме в 2017 году. Тогда же экспериментальная база «Свислочь» стала филиалом научного учреждения, и на ее базе началось создание  пилотной установки по производству гранулированных органоминеральных удобрений и отработка технологий.

В составе нового продукта торф занимает 30 процентов, 70 процентов — минеральные удобрения,   которые  производятся  в  Беларуси. То  есть,  все  сырье  отечественное, что  немаловажно.

Для его производства были специально подобраны марки торфа, которые с другими компонентами могут создавать прочные  связи. В процессе технологической обработки конечный продукт не просто сочетает в себе достоинства отдельно взятых органических и минеральных удобрений,  а приобретает дополнительные свойства:  усиливает  и продлевает действие каждого входящего в него компонента.

Созданные  специалистами  Института  природопользования Национальной академии наук  Беларуси гранулированные органоминеральные удобрения были испытаны на экспериментальных площадках других академических институтов, работающих по направлениям растениеводства и земледелия.  Результаты этой работы были представлены в ходе обсуждения. Цифры говорили сами за себя: при использовании  предложенного вида удобрений урожайность различных культур заметно повышается.

Участников мероприятия интересовало, есть ли гарантия того, что в каждой   грануле  имеются в наличии все заявленные элементы, можно ли на  разработанной установке производить удобрения под потребности конкретных растений, можно ли на представленной линии производить небольшие  партии удобрений, и многие другие. Разработчики  новинок дали все необходимые пояснения.

Стоит отметить, что  гранулированные органоминеральные удобрения, разработанные специалистами Института природопользования Национальной академии наук  Беларуси,  Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений включила в Государственный реестр средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь.

В дальнейшем намечается разработать продукт, в котором  в качестве органической составляющей  вместо торфа планируется использовать птичий помет, другие виды органики, о чем рассказал  управляющий экспериментальной базы «Свислочь» Виктор Тамашевский.

Сегодня на экспериментальной базе «Свислочь» готовы обсудить   конкретные  заказы  и  выстроить стратегию сотрудничества с теми, кто заинтересован в применении такого вида удобрений на полях.

Наталья ПАРХОМЧИК.

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