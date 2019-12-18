На экспериментальной базе «Свислочь»  презентовали новую  технологию  производства  удобрений

Гранулированные органоминеральные удобрения пролонгированного действия — это инновационный продукт, в состав которого входит торф и три вида минеральных удобрений: калийные, азотные и фосфорные. Технологию их изготовления разработали сотрудники Института природопользования Национальной академии наук Беларуси. На практике ее реализовали на площадке филиала «Экспериментальная база «Свислочь», расположенного в городском поселке.

Принять участие в презентации пригласили ученых и преподавателей, бизнесменов, представителей торфодобывающей отрасли, агропромышленного комплекса и фермерских хозяйств, лесного хозяйства — людей, которые могут быть заинтересованы в организации производства и в применении гранулированных органоминеральных удобрений. Мероприятие приобрело международный формат, так как на нем присутствовали представители Украины и Евросоюза.

О работах по созданию нового удобрения рассказал директор Института природопользования НАН Беларуси Сергей Лысенко. Непосредственным автором технологии производства нового продукта является ведущий научный сотрудник лаборатории биогеохимии и агроэкологии, кандидат сельскохозяйственных наук Геннадий Соколов.

По его словам, идея создания гранулированных органоминеральных комплексов не нова. Технологию производства такого продукта пытались разработать в том числе и на экспериментальной базе «Свислочь» в конце минувшего столетия. Однако по ряду причин завершить начатое не удалось.

Институт природопользования Национальной академии наук снова вернулся к этой теме в 2017 году. Тогда же экспериментальная база «Свислочь» стала филиалом научного учреждения, и на ее базе началось создание пилотной установки по производству гранулированных органоминеральных удобрений и отработка технологий.

В составе нового продукта торф занимает 30 процентов, 70 процентов — минеральные удобрения, которые производятся в Беларуси. То есть, все сырье отечественное, что немаловажно.

Для его производства были специально подобраны марки торфа, которые с другими компонентами могут создавать прочные связи. В процессе технологической обработки конечный продукт не просто сочетает в себе достоинства отдельно взятых органических и минеральных удобрений, а приобретает дополнительные свойства: усиливает и продлевает действие каждого входящего в него компонента.

Созданные специалистами Института природопользования Национальной академии наук Беларуси гранулированные органоминеральные удобрения были испытаны на экспериментальных площадках других академических институтов, работающих по направлениям растениеводства и земледелия. Результаты этой работы были представлены в ходе обсуждения. Цифры говорили сами за себя: при использовании предложенного вида удобрений урожайность различных культур заметно повышается.

Участников мероприятия интересовало, есть ли гарантия того, что в каждой грануле имеются в наличии все заявленные элементы, можно ли на разработанной установке производить удобрения под потребности конкретных растений, можно ли на представленной линии производить небольшие партии удобрений, и многие другие. Разработчики новинок дали все необходимые пояснения.

Стоит отметить, что гранулированные органоминеральные удобрения, разработанные специалистами Института природопользования Национальной академии наук Беларуси, Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений включила в Государственный реестр средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь.

В дальнейшем намечается разработать продукт, в котором в качестве органической составляющей вместо торфа планируется использовать птичий помет, другие виды органики, о чем рассказал управляющий экспериментальной базы «Свислочь» Виктор Тамашевский.

Сегодня на экспериментальной базе «Свислочь» готовы обсудить конкретные заказы и выстроить стратегию сотрудничества с теми, кто заинтересован в применении такого вида удобрений на полях.

Наталья ПАРХОМЧИК.