Отделение по гражданству и миграции Пуховичского РОВД на новогодние праздники меняет график работы
Уважаемые граждане!
В предновогодние и новогодние праздники отделение по гражданству и миграции Пуховичского РОВД будет осуществлять прием граждан по следующему графику:
30 декабря 2019 года (понедельник) — с 8.00-13.00;
31 декабря (вторник) — с 8.00 -13.00, 14.00- 16.00;
1 и 2 января 2020 года — ВЫХОДНЫЕ ДНИ;
3 января 2020 года (пятница) — с 8.00-13.00, 14.00-17.00;
4 января 2020 года (суббота) — с 8.00-13.00;
5 января 2020 года (воскресенье) — ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ.