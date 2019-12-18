Отделение по гражданству и миграции Пуховичского РОВД на новогодние праздники меняет график работы

Уважаемые граждане!

В предновогодние и новогодние праздники отделение по гражданству и миграции Пуховичского РОВД будет осуществлять прием граждан по следующему графику:

30 декабря 2019 года (понедельник) — с 8.00-13.00;

31 декабря (вторник) — с 8.00 -13.00, 14.00- 16.00;

1 и 2 января 2020 года — ВЫХОДНЫЕ ДНИ;

3 января 2020 года (пятница) — с 8.00-13.00, 14.00-17.00;

4 января 2020 года (суббота) — с 8.00-13.00;

5 января 2020 года (воскресенье) — ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ.