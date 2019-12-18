В Пуховичском районе наблюдается свадебный бум

В последний месяц осени в нашем районе наблюдался свадебный бум. Свои отношения узаконила 41 пара (в октябре — 31 пара, в сентябре — 38 пар). Самыми популярными стали дни 22-23 ноября: только в отделе загс райисполкома было выдано 14 свидетельств о заключении брака.

23 ноября военнослужащий в/ч 89417 Роман Бородавко и Анна Сысова из агрогородка Ветеревичи стали семьей. Праздничное настроение вместе с молодоженами разделили их родные и друзья.

— Всего с начала года в районе зарегистрировано 327 браков, — отмечает начальник отдела загс райисполкома Наталья Дубовик. — Средний возраст женихов — 31 год, невест — 30. Такая тенденция сохраняется на протяжении последних лет.

В ноябре по рождаемости уверенно лидируют девочки — 26. Чаще всего родители называли новорожденных малышек Дарьей (3), Вероникой, Викторией, Маргаритой, Марией (по 2). В единичных случаях девочкам давали имена Аделина, Мара, Элина, Ярослава, Алисия, Кира.

У мальчиков, которые родились в ноябре (19), самыми популярными именами стали Богдан и Кирилл (по 3), Тимофей и Матвей (по 2). Малышам также давали имена Давид, Ярослав, Елисей, Доминик, Максим, Павел, Евгений, Артем.

В ноябре родилось сразу три двойни. Малыши зарегистрированы в отделе загс райисполкома и Свислочском сельисполкоме. Первенца дождались в 15-ти семьях. Второй малыш появился на свет в 14-ти семьях, третий — в 11-ти, четвертый — в 4-х. В одной семье родился шестой ребенок. Средний возраст матерей — 30 лет. Отцов — 31 год. Самому возрастному отцу ноября — 49 лет, матери — 45 лет.

Всего за 11 месяцев родилось 512 маленьких пуховчан.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.