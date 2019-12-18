Прием граждан провел председатель Пуховичского райисполкома Виктор Коледа

Перед каждым из нас жизнь ежедневно ставит множество вопросов. Некоторые из них мы создаем себе сами, и когда решить их бывает сложно, обижаться приходится только на себя. Но когда проблемы создают другие, становится намного обиднее. Об этом нередко думаю, когда присутствую на приемах граждан, которые проводит председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа. Вот и во время приема на минувшей неделе рассматривались такие проблемные вопросы.

Жительница Марьиной Горки рассказала, что проживает в двухквартирном блокированном доме в самом центре города. В доме есть природный газ, вода, и жилая площадь немалая. Соседям это жилье досталось по наследству, и проживать в нем они не хотят. Более 10 лет жилое помещение пустует. За это время там бывали порывы водопровода. В результате пришлось принять меры по отключению газо-водо-электроснабжения. Пожилая женщина волнуется, что соседская половина ветшает, а это повлияет и на общее состояние дома. Ситуация действительно странная. Жилье в центре города можно бы выгодно продать, можно на законных основаниях сдавать, и не было бы этой проблемы. Теперь, конечно, оно уже менее привлекательно, нет порядка на территории. И решать эту проблему нужно. Поиском хозяев и дальнейшей судьбой половины этого дома будут заниматься специалисты райисполкома.

Непростой вопрос был и у жителей агрогородка Блонь. С ним на прием в райисполком они приходят не первый раз. На улице Шоссейная нет центральной канализации. Есть приемник, емкость которого такая же, как и на улице Октябрьская, где жителей намного меньше. С 1994 года откатывали стоки и вывозили техникой УП «Жилтеплосервис» КХ. Люди производили оплату по жировке. Однако с 2017 года предприятие сняло с себя эти функции ввиду того, что канализационная система не находится на его балансе. Люди вынуждены собирать деньги и оплачивать эту услугу по другим, более высоким тарифам. Например, семья из трех человек в месяц за эту услугу оплачивает более 70 рублей. Если заглянуть в жировки жителей города, там будет значиться цифра меньше этой в разы. В чем «провинились» жители Блони? Где выход? Построить септики для каждого отдельно взятого дома невозможно по санитарным нормам. Там очень плотная застройка. Можно создать кооператив, и с привлечением денег местных жителей построить новую канализационную систему, но на это понадобятся очень большие средства, а живут на этих улицах в основном пенсионеры. Шел разговор о пересмотре тарифов.

Виктор Михайлович поручил проработать все возможные варианты.

Как всегда, рассматривались и земельные вопросы, связанные с соседями. Все они непростые и требуют более детального изучения.

Ольга САВАСТЮК.