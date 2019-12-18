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2 января в Беларуси будет праздничным днем без отработки

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 декабря подписал указ, в соответствии с которым предусматривается закрепление на постоянной основе в качестве нерабочего праздничного дня 2 января (без необходимости его отработки). Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Как прокомментировали в пресс-службе правительства, в данном случае 4 января станет рабочим днем. Этот день придется отрабатывать за 6 января. А вот 11 января станет обычным выходным днем.

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