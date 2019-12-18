Слова благодарности сотрудникам милиции

В районный отдел внутренних дел, управление внутренних дел облисполкома нередко приходят письма от граждан, которые выражают свою искреннюю благодарность сотрудникам милиции. О такой приятной почте рассказала заместитель начальника РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Елена Сугак:

— Со словами благодарности сотрудникам милиции Пуховичского РОВД за высокий профессионализм обратился в управление внутренних дел Минского облисполкома житель Минска, которому грозило привлечение к ответственности за утерю оружия и боеприпасов к нему.

В конце октября мужчина приехал в Пуховичский район на охоту. На велосипеде и с собакой, которую взял у знакомого, отправился в лесной массив вблизи деревень Зазерье и Караваево. Но в лесу собака не стала его слушаться и сбежала. Охотиться без нее желание пропало, и охотник решил заняться сбором грибов. Оставив без присмотра велосипед, рюкзак, ружье и патронташ с патронами, он стал ходить в поисках грибов и… заблудился. Когда вышел из леса, стемнело.

Каждый день на протяжении недели мужчина продолжал искать оставленные в лесу вещи, но так и не смог их найти. Тогда он и обратился в милицию.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, в состав которой входили оперуполномоченный группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Кирилл Трухин и заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Александр Бачило. В ходе разбирательства милиционеры опросили жителей близлежащих населенных пунктов, местных охотников. Тех, кто хорошо знает данный лесной массив, попросили принять участие в поиске потерянных вещей. Приятно отметить, что многие согласились. И через несколько часов в канаве были обнаружены ружье, рюкзак, патронташ с патронами, а через дорогу на окраине леса был найден и велосипед.

Благодарственное письмо в адрес руководства Пуховичского РОВД прислала минчанка, которая имеет дачный домик в садоводческом товариществе «Росинка». Она сама была свидетелем того, как незнакомый автомобиль ударился в заборное ограждение на ее участке, повредил металлопрофиль, а затем с места происшествия скрылся. Регистрационный номер машины женщина не увидела. Дежурившие в следственно-оперативной группе инспекторы дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Пуховичского РОВД Валерий Корж и Леонид Воробьев при осмотре поврежденного заборного ограждения установили цвет автомобиля и то, что у него самого повреждено правое зеркало заднего вида.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в соседней деревне в одном из дворов был обнаружен автомобиль «Опель Астра», цвет и технические повреждения которого были характерными для данного ДТП. Войдя в дом, сотрудники ДПС обнаружили водителя автомашины со своим другом, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Было установлено, что у друга водителя имеется частный дом по соседству с заявительницей, откуда они недавно и приехали. В ходе дальнейшего разбирательства они признались в содеянном.

На днях житель города Узда Минской области в своем письме руковод­ству Пуховичского РОВД выразил благодарность сотруднику отдела ГАИ Алексею Ходату. В письме отмечалась вежливость и доброжелательность, которые при разбирательстве факта дорожно-транспортного происшествия Алексей проявил в общении с виновником ДТП. А тем виновником был сам автор письма, который на территории Пуховичского района не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на ограждение. Прибывший на место происшествия молодой инспектор ГАИ в первую очередь спросил, не нужна ли потерпевшему медицинская помощь, затем вежливо указал на совершенные им ошибки при преодолении данного участка дороги и выборе скорости. Даже будучи теперь привлеченным к административной ответственности, человек остался благодарен инспектору ГАИ за доброжелательное отношение к попавшему в неприятную ситуацию человеку и помощь при буксировке автомобиля на дорогу.

Записал

Андрей МАЗАНИК.