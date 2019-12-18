Среда, 18 декабря 2019
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Рекламные полосы за 18 декабря
18.12.2019
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Redactor
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←
Отделение по гражданству и миграции Пуховичского РОВД на новогодние праздники меняет график работы
В Пуховичском районе наблюдается свадебный бум
→
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