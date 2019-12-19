Ответят на ваши вопросы
20 декабря
«прямая телефонная линия»
с 10.00 до 12.00 заведующего сектором по выплате пенсий и пособий отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Ирины Григорьевны ВАРИВОНЧИК по вопросу «О выплате пенсий и пособий». Тел.: 3-52-31.
21 декабря
«прямые телефонные линии»:
с 9.00 до 12.00 заместителя председателя Минского облисполкома Ивана Станиславовича МАРКЕВИЧА. Тел.: (8-017) 500-41-60;
с 9.00 до 12.00 заместителя председателя райисполкома Натальи Анатольевны ЧЕРНЫШЕВОЙ. Тел.: 6-72-07;
с 10.00 до 11.00 главного инженера ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Дмитрия Владимировича ПРОКОПЦА. Тел.: 3-43-17, (8-029) 364-64-77.
23 декабря с 14.00 до 15.00
«прямая телефонная линия»
заместителя начальника РОВД — начальника милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Пуховичского райисполкома подполковника милиции Дмитрия Ивановича СИРОТКО. Тел.: 3-59-70.
24 декабря с 11.00 до 12.00
«прямая телефонная линия»
начальника отдела экономики райисполкома Елены Валентиновны ГРОШЕВОЙ. Тел.: 6-72-07.