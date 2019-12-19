Ответят на ваши вопросы

20 декабря

«прямая телефонная линия»

с 10.00 до 12.00 заведующего сектором по выплате пенсий и пособий отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Ирины Григорьевны ВАРИВОНЧИК по вопросу «О выплате пенсий и пособий». Тел.: 3-52-31.

21 декабря

«прямые телефонные линии»:

с 9.00 до 12.00 заместителя председателя Минского облисполкома Ивана Станиславовича МАРКЕВИЧА. Тел.: (8-017) 500-41-60;

с 9.00 до 12.00 заместителя председателя райисполкома Натальи Анатольевны ЧЕРНЫШЕВОЙ. Тел.: 6-72-07;

с 10.00 до 11.00 главного инженера ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Дмитрия Владимировича ПРОКОПЦА. Тел.: 3-43-17, (8-029) 364-64-77.

23 декабря с 14.00 до 15.00

«прямая телефонная линия»

заместителя начальника РОВД — начальника милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Пуховичского райисполкома подполковника милиции Дмитрия Ивановича СИРОТКО. Тел.: 3-59-70.

24 декабря с 11.00 до 12.00

«прямая телефонная линия»

начальника отдела экономики райисполкома Елены Валентиновны ГРОШЕВОЙ. Тел.: 6-72-07.