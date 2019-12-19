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Ответят на ваши вопросы

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20  декабря

«прямая  телефонная  линия»

с  10.00 до 12.00 заведующего сектором по выплате пенсий и пособий отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Ирины Григорьевны ВАРИВОНЧИК по вопросу «О выплате пенсий и пособий». Тел.:  3-52-31.

 

21  декабря

«прямые  телефонные  линии»:

с  9.00 до 12.00 заместителя председателя Минского облисполкома Ивана Станиславовича МАРКЕВИЧА. Тел.: (8-017) 500-41-60;

 с  9.00 до 12.00 заместителя председателя райисполкома Натальи Анатольевны ЧЕРНЫШЕВОЙ. Тел.:  6-72-07;

 с  10.00 до 11.00 главного инженера ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Дмитрия Владимировича ПРОКОПЦА. Тел.:  3-43-17, (8-029) 364-64-77.

 

23  декабря с 14.00 до 15.00

«прямая  телефонная  линия»

заместителя начальника РОВД — начальника милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Пуховичского райисполкома подполковника милиции Дмитрия  Ивановича  СИРОТКО. Тел.:  3-59-70.

 

24  декабря с 11.00 до 12.00

«прямая  телефонная  линия»

начальника отдела экономики райисполкома Елены Валентиновны  ГРОШЕВОЙ. Тел.:  6-72-07.

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