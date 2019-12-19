В Минской области продолжается месячник пожарной безопасности. Спасатели проводят рейды по домовладениям. Такую профилактическую работу работники РОЧС считают наиболее эффективной: спасатели проверяют состояние пожарной безопасности и при необходимости дают рекомендации.

Недавно работники Пуховичского РОЧС в составе смотровых комиссий проверили домовладения Блужского и Дукорского сельсоветов. В первую очередь спасатели обращали пристальное внимание на состояние печей, электропроводки, наличие и исправность автономных пожарных извещателей, а также напоминали постояльцам основные правила пожарной безопасности в быту, призывали родителей следить за детьми, не оставлять одних, пресекать шалость с огнем.

Также в рамках акции «Безопасный Новый год», которая проходит до 28 декабря, спасатели напомнили взрослым правила безопасности в новогодний период. Жильцам вручены тематические памятки и листовки.

К этой профилактической акции недавно присоединились учащиеся Пуховичской средней школы. Для ребят был организован просмотр фильма на тему безопасности жизнедеятельности. Школьникам рассказали об опасности зимних водоемов, и как действовать, если кто-то провалился под лед. Также говорили о правилах безопасности при использовании пиротехнических изделий — это актуально в канун предстоящих праздников.

В завершение встречи с ребятами провели театр-экспромт, который принес массу эмоций актерам и зрителям.

Пуховичский РОЧС.