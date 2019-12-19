Обращайте внимание на корректность написания адреса сайта

Нередко граждане становятся жертвами преступников, которые совершают кражи денег посредством действий в сети Интернет. Этому способствует незнание многими людьми правил, которые позволяют обезопасить себя от преступных посягательств.

Следует знать, за какими данными охотятся злоумышленники. Это — сеансовые одноразовые пароли. К ним относятся любые секретные коды, которые приходят к вам в смс-сообщениях при входе в системы банка. Завладев ими, можно от вашего имени совершить финансовые операции.

Важно! Если вы передали секретный код, это позволяет изменить данные в вашем личном кабинете.

НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ, ДАЖЕ СОТРУДНИКАМ БАНКА, ваши сеансовые пароли!

Преступники могут использовать реквизиты вашей карты (имея, например, только номер карты и срок ее действия, можно осуществлять покупки в ряде интернет-магазинов).

Информацией, которую вы разместили в сети Интернет, также могут воспользоваться злоумышленники. Фотографии (например, фото авиабилетов, номер телефона, адрес) мошенники могут использовать, в частности, для вымогательства у вас денежных средств.

Вот некоторые распространенные схемы обмана:

Кража данных карточек (скимминг — установка камер и считывающих устройств на банкоматы). Злоумышленники могут создать подделку сайта, идентичную оригинальному. Когда вы введете свои данные, они смогут их получить.

https://www.21wek.by — w вместо v

https://www.2І vek.by — І вместо 1

https://www.21vek.by — оригинальный сайт

Перейдя по ссылке от незнакомца, вы подвергаете опасности свои данные и финансы. Вам может написать или позвонить якобы сотрудник банка и запросить информацию по вашей карте, возможен шантаж. ЗАПОМНИТЕ: банк никогда не будет запрашивать ваши пароли и другие секретные данные. Установка на ваше устройство программы-вируса (считывает ваши данные). Не оставляйте без присмотра ваши телефоны и другие гаджеты. Так называемые сайты-разводилы предлагают сыграть в игру типа интернет-казино. Эти сайты направлены исключительно на то, чтобы завладеть вашими денежными средствами. Передача телефона третьим лицам.

Под предлогом совершения звонка злоумышленник просит смартфон, устанавливает на нем программное обеспечение (регистрируется в интернете или мобильном банкинге, получает доступ для совершения операций в системе расчетов с использованием электронных денег и т.п.), посредством которого осуществляет переводы денежных средств (электронных денег).

Простые советы:

НИ ПОД КАКИМ ПРЕДЛОГОМ НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ:

— сеансовые пароли (секретные коды, которые приходят к вам в смс-сообщениях при входе в системы банка);

— ПИН-код (выданный банком секретный код к карточке);

— пароль 3D secure (секретный код, который придет к вам в смс-сообщении на телефон при проведении какого-либо платежа);

— СУУ-код (3 цифры на обратной стороне вашей карты);

— логины и пароли, личные паспортные данные;

— номер вашей банковской платежной карточки, а также срок ее действия;

— обращайте внимание на корректность написания адреса сайта. Внимательно присматривайтесь к написанию сайта и к существованию специального «замочка», обозначающего защищенное соединение. Открытый или перечеркнутый «замок» — безопасность не подтверждена.