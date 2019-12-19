Проходит профилактическая акция ГАИ «Безопасные каникулы»

С 16 декабря 2019 года по 12 января 2020 года на территории Минской области проходит профилактическая акция «Безопасные каникулы». Она направлена на профилактику и предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних в период школьных каникул. Также в рамках данной акции ГАИ Минской области проводит профилактическую акцию «Ребенок – главный пассажир!».

В ходе акции сотрудниками ГАИ будет организовано проведение информационно-разъяснительной работы в учреждениях общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования, в трудовых коллективах и организациях по профилактике и по предупреждению ДТП с разъяснением основных рисков и угроз безопасности детей на дороге, необходимости неукоснительного соблюдения правил перевозки детей в транспортных средствах, правил безопасного поведения на дороге и в транспорте, во дворах, уделяя особое внимание правилам перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, недопустимости использования при этом мобильных телефонов и иных электронных устройств, выбора безопасных мест для активных игр.

За 11 месяцев с участием детей в Минской области зарегистрировано 56 ДТП, в результате которых двое несовершеннолетних погибли, 65 получили травмы. На тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий влияет то, что ряд взрослых пренебрегают использованием средств безопасности ― автокресел, бустеров, специальных подушек. В ГАИ напоминают, что за нарушения правил перевозки детей водителям грозит предупреждение или штраф до четырех базовых величин.

Причинами ДТП часто становятся и ошибки самих несовершеннолетних пешеходов. Это переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, переход дороги на запрещающий сигнал светофора или неожиданный выход из-за транспортных средств и других препятствий, ограничивающих обзорность водителям.