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Семья должна оставаться главной для ребенка

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Единый день информирования прошел 19 декабря в нашем районе. Члены  информационно-пропагандистских  групп  посетили трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций. 

Заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Чернышева встретилась с коллективом ОАО “Пуховичинефтепродукт”. Наталья Анатольевна  рассказала присутствующим о традициях суверенной Беларуси, а также осветила вопрос о выполнении требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года  № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» в Пуховичском районе.

Наталья Анатольевна ознакомила присутствующих с результатами проделанной работы по раннему выявлению семейного неблагополучия в нашем районе. Она отметила, что с 2006 года достигнуты определенные успехи в вопросе сохранения семьи для ребенка и ребенка в семье. Однако есть еще вопросы, требующие четких скоординированных действий всех заинтересованных служб и ведомств. Семья должна  оставаться главной средой для жизни, развития, воспитания ребенка, передающей ему свои лучшие традиции.

Анастасия  ПЛЕТНЕВА.

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