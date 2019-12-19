Семья должна оставаться главной для ребенка

Единый день информирования прошел 19 декабря в нашем районе. Члены информационно-пропагандистских групп посетили трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций.

Заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Чернышева встретилась с коллективом ОАО “Пуховичинефтепродукт”. Наталья Анатольевна рассказала присутствующим о традициях суверенной Беларуси, а также осветила вопрос о выполнении требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» в Пуховичском районе.

Наталья Анатольевна ознакомила присутствующих с результатами проделанной работы по раннему выявлению семейного неблагополучия в нашем районе. Она отметила, что с 2006 года достигнуты определенные успехи в вопросе сохранения семьи для ребенка и ребенка в семье. Однако есть еще вопросы, требующие четких скоординированных действий всех заинтересованных служб и ведомств. Семья должна оставаться главной средой для жизни, развития, воспитания ребенка, передающей ему свои лучшие традиции.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.