Официально 

Состоится прием граждан по вопросам законодательства

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26 декабря с 10.00 до 12.00 в Пуховичском зональном узле электросвязи Минского филиала РУП «Белтелеком», расположенном по адресу: город Марьина Горка, ул. Советская, 6, и с 12.15 до 14.15 в Пуховичском районном объединении профсоюзов, расположенном по адресу: город Марьина Горка, ул. Ленинская, 51-12, будет проводить прием  граждан по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений, главный правовой инспектор труда Минской областной организации Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности  Елена  Анатольевна  СИЛИЧ.

Запись по телефонам: 6-02-15, 4-57-17.

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