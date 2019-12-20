Состоится прием граждан по вопросам законодательства

26 декабря с 10.00 до 12.00 в Пуховичском зональном узле электросвязи Минского филиала РУП «Белтелеком», расположенном по адресу: город Марьина Горка, ул. Советская, 6, и с 12.15 до 14.15 в Пуховичском районном объединении профсоюзов, расположенном по адресу: город Марьина Горка, ул. Ленинская, 51-12, будет проводить прием граждан по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений, главный правовой инспектор труда Минской областной организации Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности Елена Анатольевна СИЛИЧ.

Запись по телефонам: 6-02-15, 4-57-17.