Советы родителям, как минимизировать риск ребенка стать жертвой

В текущем году сотрудниками группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Пуховичского РОВД выявлены факты совершения преступлений, связанных с половой неприкосновенностью и половой свободой несовершеннолетних. Данные преступления предусмотрены статьями 167, 168, 169 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Развратные действия», «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего (малолетней)», «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).

Вот один из этих случаев. В РОВД поступило сообщение о том, что в отношении двух малолетних детей были совершены действия сексуального характера. Сотрудники группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции РОВД немедленно прибыли по адресу, где находились потерпевшие дети. Однако они не знали, кто совершил с ними такие действия, и не могли указать то место, где это произошло, так как не являлись жителями Пуховичского района и слабо ориентировались на местности.

Несмотря на ночное время, незамедлительно началось проведение розыскных мероприятий, направленных на установление места совершения данного преступления и лица, его совершившего. Около двух часов ночи место преступления было установлено. Это был старый дом, расположенный на краю деревни. Спустя некоторое время был установлен и мужчина, совершивший данное преступление. Им оказался житель соседней деревни. В состоянии алкогольного опьянения он попытался оказать сопротивление сотрудникам милиции и забаррикадировался. И все же утром следующего дня он был задержан. В отношении его было возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 167 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Развратные действия сексуального характера».

Судом Пуховичского района данный гражданин осужден к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима.

Хочется дать родителям несколько советов, которые позволят минимизировать риск ребенка стать жертвой педофила.

Необходимо научить ребенка не вступать в разговор с незнакомыми людьми. Дети доверчивы, и чаще всего незнакомые люди уводят их, используя различные уловки: дружелюбный разговор, предложения показать что-то интересное или дать что-то вкусное… Ребенок должен знать, что нужно незамедлительно отвернуться и отойти от незнакомого человека, что бы тот ни говорил, и идти туда, где есть люди. Напоминайте ребенку, что ни в коем случае нельзя уходить с незнакомцами, и очень важно оставаться в людных местах.

Не оставляйте ребенка без присмотра на детской площадке, во дворе. В крайнем случае, попросите знакомых людей приглядеть за ним.

Важно знать, что педофил — это необязательно мужчина. Заманить ребенка может и женщина, и даже другой ребенок. Потому важно в сознании вашего ребенка создать общее понятие «незнакомый человек».

Контролируйте активность ребенка в сети Интернет, круг его общения в социальных сетях, ведь интернет — удобная для педофилов площадка для поиска своих потенциальных жертв. Они могут вступать в переписку с детьми под видом знаменитостей, ровесников, единомышленников по компьютерным играм, хобби и тому подобное. Целью данной переписки может быть установление степени уязвимости ребенка и выманивание его на личную встречу.

Павел КАСТРИЦКИЙ,

начальник Пуховичского РОВД.