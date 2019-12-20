Школьники Пуховщины испытали свою удачу в игре эрудитов

В ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак» прошёл районный этап республиканской интеллектуально-развлекательной игры «Пионерский квиз».

Свою удачу и интеллект в игре эрудитов испытывали 13 лучших команд учреждений образования Пуховичского района. Ребятам необходимо было ответить на самые трудные вопросы о нашей Родине. Игра включала в себя 6 тематических туров и риск-тур из трёх вопросов повышенной сложности.

В ходе игры участники показали высокий уровень своей эрудиции, смогли проявить остроумие, сообразительность и смекалку и доказали, что у них имеются навыки работы в команде. Азарт игроков и их надежды, радость от правильных ответов, отчаянье последней неиспользованной возможности во время риск-тура – всё это присутствовало на игре.

Победителем районного этапа республиканской интеллектуально-развлекательной игры «Пионерский квиз» стала команда «Империя» ГУО «Средняя школа №4 г. Марьина Горка», 2 место у команды «Искра» ГУО «Руденская средняя школа», 3 место заняла команда «Факел» ГУО «Свислочская средняя школа им. А.Г. Червякова».

Праздничное настроение всем участникам помогли создать учащиеся объединений по интересам центра: «Вокал», «Клавишный синтезатор», «Ударные инструменты».

Елена Коптева,

председатель Пуховичской районной пионерской организации.