Акция «Экспресс «Здоровье» — в Новый год» пройдет в крупных торговых объектах Пуховичского района

Акция под названием «Экспресс «Здоровье» — в Новый год» пройдет на Минщине с 23 по 30 декабря. Ее цель — профилактика неинфекционных заболеваний: инфарктов, инсультов, сахарного диабета, бронхо-легочных патологий.

Медработники Марьиногорской ЦРБ встретятся с населением Пуховичского района в крупных торговых объектах Марьиной Горки, Дружного и Свислочи.

В ходе проведения акции у каждого жителя региона будет возможность измерить артериальное давление, уровень глюкозы крови, а также пообщаться с врачами: задать им интересующие вопросы, получить первичную консультацию, ознакомиться с информационно-образовательными материалами.

Также всем, кто в этом году не успел по каким-то причинам пройти диспансеризацию, будут выдаваться талоны на проведение биохимического анализа крови.

Мужчины старше 40 лет получат направление на сдачу крови на ПСА (простатический специфический антиген).

А женщины 28 и 29 декабря на базе Марьиногорской ЦРБ смогут сделать маммографию, которая сегодня является самым доступным и информативным способом выявления рака молочных желез.

Акции в торговых центрах будут проводиться ежедневно с 12.00.

23 декабря — Марьина Горка, Торговый дом «ТриО»;

24 декабря — Марьина Горка, магазин «Крыніца»;

26 декабря — Марьина Горка, магазин «Доброном», Новая Заря;

27 декабря — Марьина Горка, магазин «Копеечка», ул. Октябрьская, 73;

28 декабря — магазин «Евроопт», г.п. Свислочь;

30 декабря — магазин «Евроопт», п. Дружный.

Если вы хотите больше знать о своем здоровье, станьте участниками акции и начните новый год с изменения отношения к своему образу жизни, если его пока нельзя назвать здоровым.

Елена ИВАНОВА.