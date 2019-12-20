Марьина Горка удивляет и радует новогодней иллюминацией

Предновогодние дни — самое сказочное время в году, потому что ожидание зимнего торжества чувствуется повсюду. Зажигаются яркие гирлянды, на центральных площадях «вырастают» нарядные елки, улицы городов удивляют и радуют нас световой новогодней иллюминацией. Волшебство царит повсюду…

Наш город и поселки также уже готовы к встрече Нового года. Работники предприятий и организаций района позаботились о создании у горожан праздничного настроения. Традиционно ярко, по-новогоднему, выглядят в эти дни здания и территории ОАО «Пуховичский опытно-экспериментальный завод», СООО «Морозпродукт», ОАО «Пуховичинефтепродукт», ОАО «Машпищепрод» и других предприятий района.

Празднично и на городских улицах.

— В основном все малые архитектурные формы, которыми мы украшали наш город в прошлом году, уже установлены и подключены, — рассказывает главный архитектор Татьяна Силивончик. — В ближайшие дни добавятся и те, что пока находятся в ремонте: колокол, ангел, корабль.

Новым арт-объектом стала карета, установленная возле торгового центра «ТриО». Ее к Новому году украсили работники ОАО «Пуховичиторг».

Порадует горожан и новое световое решение для главной новогодней елки.

Елена Иванова.