Воскресенье, 22 декабря 2019
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Коллектив ТЭЦ-5 отмечает профессиональный праздник — День энергетика
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Падведзены вынікі раённага агляду-конкурсу па добраўпарадкаванні машынных двароў
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Рекламные полосы за 21 декабря
22.12.2019
35
Redactor
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Падведзены вынікі раённага агляду-конкурсу па добраўпарадкаванні машынных двароў
Коллектив ТЭЦ-5 отмечает профессиональный праздник — День энергетика
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