О традициях суверенной Беларуси

В рамках единого дня информирования информационно-пропагандистская группа райисполкома, которую возглавляет председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа, встретилась с коллективом ГУО «Блужский УПК детский сад – базовая школа им. Н.Чепика».

По теме единого дня информирования «Традиции суверенной Беларуси» выступила заместитель председателя райисполкома Наталья Чернышева.

Виктор Михайлович рассказал о том, какие вопросы были решены в текущем году в нашем районе и ответил на вопросы участников встречи.

Ольга САВАСТЮК.