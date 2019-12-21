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О традициях суверенной Беларуси

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В рамках единого дня информирования информационно-пропагандистская группа райисполкома, которую возглавляет председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа, встретилась с коллективом ГУО «Блужский УПК детский сад – базовая школа им. Н.Чепика».

По теме единого дня информирования  «Традиции суверенной Беларуси» выступила заместитель председателя райисполкома Наталья Чернышева.

Виктор Михайлович рассказал о  том, какие вопросы были решены  в текущем году в нашем районе и ответил на вопросы участников встречи.

Ольга САВАСТЮК.

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