О традициях суверенной Беларуси
В рамках единого дня информирования информационно-пропагандистская группа райисполкома, которую возглавляет председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа, встретилась с коллективом ГУО «Блужский УПК детский сад – базовая школа им. Н.Чепика».
По теме единого дня информирования «Традиции суверенной Беларуси» выступила заместитель председателя райисполкома Наталья Чернышева.
Виктор Михайлович рассказал о том, какие вопросы были решены в текущем году в нашем районе и ответил на вопросы участников встречи.
Ольга САВАСТЮК.