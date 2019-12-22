Коллектив ТЭЦ-5 отмечает профессиональный праздник — День энергетика



Коллектив электрического цеха ТЭЦ-5 — один из самых многочисленных на предприятии: здесь трудится 98 человек. Все они 22 декабря отметят свой профессиональный праздник — День энергетика, а в начале 2020 года — еще и 25-летие со дня создания цеха, важнейшего структурного подразделения электростанции.

— Без электроэнергии невозможна работа любого предприятия. И на станции нет такого подразделения, где бы не было бы электрооборудования. Это трансформаторы, распределительные устройства, кабельные каналы, цепи управления и многое другое. Мы отвечаем за рабочее состояние всего электрического оборудования: от генераторов до сетей освещения, — рассказывает заместитель начальника электрического цеха по эксплуатации Игорь Менякин. — Поэтому электрический цех не случайно создавался на ТЭЦ-5 одним из первых.

Это время хорошо пом-нят ветераны предприятия, среди которых — первый начальник цеха, а сегодня главный инженер ТЭЦ-5, Валерий Дегтярев, старший дежурный электромонтер Марат Гавриленко, электрослесарь Николай Капушов. Более 20-ти лет работают начальник смены Олег Барауля, старший дежурный электромонтер Александр Важник, электромонтер Виталий Пархоменко. Практически со дня образования станции работают в цеху техник Алла Давидович, уборщики производственных помещений Любовь Барановская, Галина Ровнейко. Руководит цехом последние семь лет Юрий Жирков.

Коллектив цеха никогда не стоял на месте в своем развитии: росло предприятие — увеличивалось число задач, стоящих перед его работниками.

— С пуском в 2011 году второго энергоблока активно начали внедряться и новые технологии,— рассказывает Игорь Васильевич. — Профессионализм наших работников, которые постоянно проходят обучение и повышают квалификацию, позволяет делать это без проблем.

Сегодня перед энергетиками также стоят новые серьезные задачи, связанные с началом строительства на территории ТЭЦ-5 пускорезервных источников для Белорусской атомной электростанции, а также со строительством в районе поселка Дружный предприятий Белорусской национальной биотехнологиче-ской корпорации, которую электроэнергией будет обеспечивать ТЭЦ-5.

— Хотелось бы отметить, что оперативный персонал электроцеха работает круглосуточно, — говорит Игорь Васильевич. — Люди трудятся и в выходные, и в праздничные дни. Вот и завтра свой профессиональный праздник многие будут встречать на работе.

Однако кроме оперативного персонала, в состав цеха входят и другие подразделения, которые выполняют не менее важные и серьезные задачи. Работники электротехнической лаборатории (начальник Александр Чайчиц), например, отвечают за то, чтобы надежно работали все электрические машины.

Сотрудники лаборатории высоковольтных испытаний и измерений (начальник Александр Большухин) производят профилактические испытания электрооборудования, защитных средств, определяют места повреждения кабельных сетей, контролируют их состояние.

Службу эксплуатации электроцеха возглавляет заместитель начальника цеха Игорь Менякин. К слову, в цеху трудятся и два его брата — Юрий и Владимир. Они начальники смен. Менякины пришли на ТЭЦ-5 в одно время и уже восемнадцать лет бессменно работают на одном участке.

Также в структуру цеха входит ремонтный участок, возглавляемый заместителем начальника ЭЦ по ремонту Вячеславом Богдановичем. Персонал участка обслуживает и ремонтирует силовое оборудование: генераторы, трансформаторы, масляные выключатели, электродвигатели, кабельные линии и т.п.

Сотрудники службы диспетчерско-технологического управления (начальник Андрей Важник) отвечают за обеспечение связью всей станции.

Впрочем, не всегда работа оборудования зависит только от неполадок в самом оборудовании или человеческого фактора. Однажды, как рассказали энергетики, аварийную ситуацию создали… птицы. Они уронили кусок проволоки на линию электропередач. Неполадки энергетики оперативно устранили, а потом приобрели специальную гром-пушку для отпугивания птиц. Такие установки применяются в аэропортах и на всех подобных станциях.

— Персонал электроцеха обеспечивает надежную и экономичную работу всего электротехнического оборудования, его безопасный и качественный ремонт, предотвращение и ликвидацию любых (в том числе и таких) аварийных ситуаций, — говорит Игорь Менякин. — Поэтому накануне Дня энергетика хотелось бы пожелать всем нашим работникам и коллегам удачи, успехов в труде, крепкого здоровья, энтузиазма и оптимизма. И, конечно, безаварийной работы.

Елена ШАНТЫКО.