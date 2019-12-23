Официально 

На связи — военкомат

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Каждую последнюю пятницу месяца с 10.00 до 12.00 по  телефону 3-53-38  проводится  “прямая   линия” военного комиссара  Пуховичского района Максима Александровича ВЛАСОВА;

каждый первый и второй четверг месяца с 9.00 до 11.00 по телефону 3-52-93 проводится “прямая  линия” заместителя военного комиссара — начальника мобилизационной  группы Александра Анатольевича РЫБАКА;

каждый третий и четвертый четверг месяца с 9.00 до 11.00 по телефону 3-50-08  проводится  “прямая  линия”  начальника  группы  призыва  на  военную службу  Александра  Александровича  КАНАША.

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