В районе проходят профилактические мероприятия в рамках акции «Безопасный Новый год»

Работники РОЧС организовали в Пуховичской средней школе просмотр фильма на тему безопасности жизнедеятельности. Спасатели рассказали ребятам, какую опасность таит лед на водоемах, и как действовать, если кто-то попал в беду. Не обошли стороной правила безопасности при использовании пиротехники: в канун предновогодних праздников эта тема особенно актуальна.

Недавно исполняющий обязанности начальника Пуховичского РОЧС Игорь Бородько посетил больницу сестринского ухода в агрогородке Шацк. Игорь Владимирович рассказал, сколько пожаров произошло на территории нашего района. Перечисляя их основные причины, он более подробно остановился на проблеме нарушений правил безопасности при использовании печного отопления, а также электроприборов и электросети. Такие огненные происшествия наиболее распространены и наиболее печальны по своим последствиям.

Также во время встречи спасатель напомнил всем основные правила пожарной безопасности.

Пуховичский РОЧС.