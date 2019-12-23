Адреса заботы В центре внимания МЧС информирует 

В районе проходят профилактические мероприятия в рамках акции «Безопасный Новый год»

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Работники РОЧС организовали  в Пуховичской средней школе просмотр фильма на тему безопасности жизнедеятельности.   Спасатели рассказали  ребятам, какую опасность таит лед на водоемах, и как действовать, если кто-то попал в беду. Не обошли стороной  правила безопасности при использовании пиротехники: в канун предновогодних праздников эта тема особенно актуальна.

Недавно исполняющий обязанности начальника Пуховичского РОЧС Игорь Бородько посетил больницу сестринского ухода в агрогородке Шацк. Игорь Владимирович рассказал, сколько  пожаров произошло на территории нашего района. Перечисляя их основные причины, он более подробно остановился на проблеме нарушений правил безопасности при использовании печного отопления, а также электроприборов и электросети. Такие огненные происшествия наиболее распространены и наиболее печальны по своим последствиям.

Также во время  встречи спасатель напомнил всем основные правила пожарной безопасности.

Пуховичский  РОЧС.

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