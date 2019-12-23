В Марьиной Горке состоялся открытый турнир по футболу

В Марьиной Горке во второй раз прошел открытый турнир по футболу памяти тренера Василия Матусевича.

— В соревнованиях приняло участие семь команд, — рассказал главный специалист по спорту управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Денис Рыжаков. — На поле вышли дружины агрогородка Дубровка, поселка Свислочь, Пуховичского опытно-экспериментального завода, воинской части 89417, ФОЦ «Виктория», районного отдела по чрезвычайным ситуациям, Марьиногорского аграрно-технического колледжа. В качестве гостей были приглашены родственник и друзья Василия Анатольевича. Во время открытия турнира символический удар по мячу сделала внучка тренера Яна Литвиненко.

По словам Дениса Александровича, борьба на футбольном поле завязалась серьезная. В результате третье место завоевала команда Марьиногорского аграрно-технического колледжа, на втором месте расположилась команда ФОЦ «Виктория». Победителем турнира стала команда Пуховичского опытно-экспериментального завода. По итогам турнира были определены и лучшие игроки. Среди вратарей этот титул получил Илья Бабук из дружины Пуховичского опытно-экспериментального завода. Звание лучшего защитника досталось Александру Свирепа из Марьиногорского аграрно-технического колледжа, бомбардира — Сергею Лизунову из той же команды. Лучшим игроком был признан Матвей Филатов, выступавший за команду ФОЦ «Виктория».

Наталья ВАСИЛЬЕВА.