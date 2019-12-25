В преддверии новогодних праздников в Марьиной Горке открылось кафе

В Марьиной Горке на улице Новая Заря после масштабной реконструкции открылось кафе «Parasyаta».

— У нас многое изменилось, — говорит хозяйка заведения Наталья Невская. — Во-первых, значительно увеличилась площадь: с 47 до 123 метров квадратных. Другие условия — другой подход к обслуживанию клиентов. Мы решили оборудовать кухню. Теперь своих посетителей готовы порадовать домашней едой. Ставку пока делаем на любимые блюда белорусской национальной кухни. Однако будем изучать вкус клиентов и готовы рассмотреть интересные предложения по меню. От фастфуда тоже не отказываемся, так как многие его любят.

Во-вторых, мы изменили время работы заведения: теперь оно будет открыто и днем: с 12.00. Мы приглашаем на обед работников ближайших организаций, школьников. Изменив время работы кафе, надеемся привлечь и родителей с детьми для семейного отдыха.

Предложить можем не только вкусные лакомства, но и эксклюзивное пока для нашего города развлечение — аэрохоккей. Подметили, что во многих торгово-развлекательных центрах столицы есть такая настольная игра, и она привлекает и детей, и взрослых. Надеемся, что развлечение понравится и жителям нашего города.

Для того, чтобы осуществить новые задумки, расширяем штат сотрудников. Радует, что после перерыва на работу возвращаются сотрудники, не один год проработавшие в заведении. Снова будут встречать посетителей бармены Ольга Джураева и Анжела Шепилова. Много сделала для заведения наш главный бухгалтер Наталья Рожкова. Она заряжала нас своей энергией и верой в то, что все задуманное получится.

Изменив и подходы к работе, и интерьер, мы оставили прежнее название. Понятно, что оно довольно занятное. Этот бизнес существует с 1996 года, и так назывался бар, с которого все начиналось. Была попытка изменить название. Но новое не прижилось. Поэтому решили оставить прежнее, которым пользуются наши постоянные клиенты.

Кафе открылось в преддверии новогодних праздников. И здесь готовы организовать и небольшой корпоратив, и семейное торжество.

Время работы заведения: в рабочие дни с 12.00 до 02.00, в выходные — с 12.00 до 04.00.

Наталья ПАРХОМЧИК.