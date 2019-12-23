Кинотеатр “Октябрь” приглашает на премьеры

В нашей стране отмечают 95-летие белорусского кинематографа. К своему профессиональному празднику Пуховичский филиал КУП “Миноблкиновидеопрокат” подошел с хорошими результатами: только за 11 месяцев он обслужил более 41 тысячи зрителей. По результатам работы в этом году у нашего филиала — одни из лучших показателей в области.

Вот уже пять лет мировое кинопроизводство не использует кинопленку, а выпускает фильмы только в цифровом формате. Это, конечно, отразилось и в работе кинотеатра “Октябрь”, который является одним из первых в области, где провели переоснащение. Сегодня здесь можно увидеть премьерные фильмы в хорошем качестве, которые показывают на цифровом оборудовании в формате 3D. Закупкой фильмов для Пуховичского филиала занимается головное предприятие КУП “Миноблкиновидеопрокат”. Все фильмы приходят в наш кинотеатр на жестком диске. А электронный ключ, без которого показ фильма невозможен, приходит в день премьеры. Делается это для борьбы с пиратством и позволяет смотреть мировые премьеры как в Нью-Йорке, Москве, так и в Марьиной Горке в один день — день премьерного проката фильма. Это обычно четверг или пятница.

— Самым кассовым в этом году оказался фильм “Мстители: Финал” производства США, который был в прокате в мае, — рассказывает директор Пуховичского филиала КУП “Миноблкиновидеопрокат” Валерий Жидович. — Все билеты на него, а в зале 330 мест, были распроданы. В прокате фильм был две недели, и на все сеансы шли зрители. Понравился многим семейный фильм “Холодное сердце”. Репертуар кинотеатра разнообразный. Ежедневно проходит по 4-5 сеансов. С премьерами фильмов знакомят лайтбоксы с подсветкой на стенах кинотеатра, а также рекламные плакаты в разных точках города: в Новой Заре, на крытом рынке по улице Андреевская, в Торговом доме «ТриО» и по улице Ленинской на рекламной тумбе. Как показывает анализ, более половины зрителей знакомятся с репертуаром в интернете, заказывают и покупают там билеты. Это очень удобно как для молодежи, так и для людей среднего возраста.

Когда-то герой известного фильма утверждал, что пройдут годы, и телевидение вытеснит все. Но несмотря на то, что сегодня фильмы можно смотреть лежа на диване, все же многие ходят в кинотеатр. Это не только возможность увидеть мировые премьеры на широком экране, но и общение с друзьями, знакомыми. Поход в кино был и остается культурным времяпрепровождением. И как бы ни был загружен человек работой, общественными делами, он всегда найдет время для отдыха. А кино было и остается одним из востребованных видов искусства.

Согласно опросу на официальном сайте Миноблкиновидеопроката, сегодня в кинотеатр приходят больше всего — 52 процента — зрителей в возрасте до 25 лет. В возрасте от 25 до 39 лет посещают премьерные показы 36 процентов зрителей, от 40 до 49 лет — лишь 3 процента. Самыми популярными жанрами у пуховчан являются комедии, а также фантастика и приключения.

Ежемесячно кинотеатр “Октябрь” посещает 2-2,5 тысячи человек. Основными критериями при походе в кино остаются репертуар, цена билетов и комфорт для зрителей. И, конечно же, доброжелательное отношение работников кинотеатра, ведь от этого зависит, захочет ли человек прийти еще раз, привести своих родных, друзей.

В ближайшее время здесь планируют оборудовать стационарную торговую точку по продаже сопутствующих товаров. Перед просмотром можно будет выпить горячий кофе или запастись попкорном. Затем ассортимент товаров в мини-кафе будет значительно расширен. Для еще большего удобства в этом году в зале поставили сиденья повышенной комфортности, а в следующем году планируется ремонт кинозала.

О том, насколько популярным остается посещение кинотеатра, говорит и тот факт, что в этом году рост выручки от кинопоказа к уровню прошлого года составил 129,4 процента, а филиал признан лучшим в Минской области по этому показателю. Этого удалось достичь во многом благодаря слаженной работе всего коллектива, несмотря на то, что он небольшой. В преддверии юбилея кино, своего профессионального праздника, почетные грамоты и благодарности от головного предприятия КУП “Миноблкиновидеопрокат” получили 5 человек.

Следующий год для кинотеатра “Октябрь” — юбилейный. Он отмечает свое 40-летие.

— Мы стараемся работать так, чтобы человек, придя к нам один раз, захотел вернуться еще, — отмечает Валерий Жидович. — Из простых мелочей складывается успех коллектива кинотеатра. Сам поход в кино — это прекрасная возможность с пользой провести свободное время, пообщаться. В то же время это и воспитательный момент, когда родители приходят с детьми в выходной день. В субботу и воскресенье у нас по пять сеансов.

Впереди новогодние праздники, и мы приглашаем всех прочувствовать их дух в зрительном зале, ведь на большом экране ожидаются новогодние премьеры.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.