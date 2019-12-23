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Кинотеатр “Октябрь” приглашает на премьеры

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В нашей  стране отмечают 95-летие   белорусского   кинематографа.  К  своему профессиональному празднику Пуховичский  филиал  КУП  “Миноблкиновидеопрокат”   подошел  с  хорошими  результатами: только за 11 месяцев он обслужил  более 41 тысячи зрителей. По результатам работы в этом году  у нашего филиала — одни из лучших показателей в области.

Вот уже пять лет мировое кинопроизводство  не использует кинопленку, а выпускает фильмы  только в цифровом формате. Это, конечно, отразилось и в работе  кинотеатра “Октябрь”, который является одним  из первых в области, где провели переоснащение.  Сегодня здесь можно увидеть премьерные фильмы в хорошем  качестве, которые показывают  на цифровом оборудовании в формате 3D. Закупкой фильмов для Пуховичского филиала занимается головное предприятие КУП “Миноблкиновидеопрокат”.  Все фильмы приходят в наш кинотеатр на жестком диске. А электронный ключ, без которого показ фильма невозможен, приходит в день премьеры. Делается это для борьбы с пиратством и  позволяет смотреть  мировые премьеры как в Нью-Йорке, Москве, так и в Марьиной Горке в один день — день премьерного проката фильма. Это обычно четверг или  пятница.

— Самым кассовым в этом году оказался фильм  “Мстители: Финал” производства США, который был в прокате  в  мае, —  рассказывает директор Пуховичского филиала КУП “Миноблкиновидеопрокат”  Валерий  Жидович. —  Все билеты на него, а в зале 330 мест,  были распроданы. В прокате фильм был две недели, и на все сеансы шли зрители. Понравился многим семейный фильм “Холодное сердце”.  Репертуар кинотеатра разнообразный. Ежедневно  проходит  по 4-5 сеансов. С премьерами фильмов знакомят  лайтбоксы с подсветкой на стенах кинотеатра, а также рекламные плакаты в разных точках города: в Новой Заре, на крытом рынке  по  улице Андреевская, в Торговом доме «ТриО» и по улице Ленинской на рекламной тумбе. Как показывает анализ, более половины зрителей знакомятся с репертуаром в интернете, заказывают и покупают там билеты. Это очень удобно как для молодежи, так и для людей среднего возраста.

Когда-то герой известного фильма утверждал, что пройдут годы, и телевидение вытеснит все. Но несмотря на то, что сегодня фильмы можно смотреть лежа на диване, все же многие ходят в кинотеатр. Это не только возможность увидеть мировые премьеры на широком экране, но и общение с друзьями, знакомыми. Поход в кино был и остается культурным времяпрепровождением. И как бы  ни был загружен  человек работой, общественными делами, он всегда найдет время для отдыха. А кино было и остается одним из востребованных видов искусства.

Согласно опросу на официальном сайте Миноблкиновидеопроката, сегодня  в кинотеатр  приходят   больше всего — 52 процента —  зрителей в возрасте до 25 лет. В возрасте от 25 до 39 лет посещают премьерные показы 36 процентов зрителей, от 40 до 49 лет — лишь 3 процента. Самыми популярными жанрами у пуховчан являются комедии, а также фантастика и приключения.

Ежемесячно кинотеатр “Октябрь” посещает 2-2,5 тысячи человек. Основными критериями при походе в кино остаются репертуар, цена билетов и комфорт для зрителей. И, конечно же, доброжелательное отношение работников кинотеатра, ведь от этого зависит, захочет ли человек прийти еще раз, привести своих родных, друзей.

В  ближайшее время  здесь планируют оборудовать  стационарную торговую точку по продаже сопутствующих товаров. Перед просмотром можно будет выпить  горячий кофе или  запастись попкорном. Затем ассортимент товаров в мини-кафе будет значительно расширен. Для еще большего удобства в этом году в зале поставили  сиденья  повышенной   комфортности, а в следующем году   планируется ремонт кинозала.

Администратор кинотеатра “Октябрь” Ольга Демьяненко, ведущий инженер филиала Александр Жаромский, директор филиала КУП “Миноблкиновидеопрокат” Валерий Жидович, кассир Лариса Есипенок.

О  том,  насколько     популярным остается посещение кинотеатра, говорит и тот факт, что  в этом году рост выручки от кинопоказа к уровню прошлого года составил 129,4  процента, а филиал признан  лучшим  в   Минской области по этому показателю. Этого удалось достичь во многом  благодаря слаженной работе всего коллектива, несмотря на то, что он небольшой. В  преддверии юбилея кино, своего профессионального праздника,  почетные грамоты и благодарности от головного предприятия КУП  “Миноблкиновидеопрокат” получили 5 человек.

Следующий   год   для   кинотеатра “Октябрь” — юбилейный. Он отмечает свое  40-летие.

— Мы стараемся работать так, чтобы человек, придя к нам один раз, захотел вернуться еще, — отмечает Валерий Жидович. — Из простых мелочей складывается успех коллектива кинотеатра. Сам поход в кино — это прекрасная возможность с пользой провести свободное время, пообщаться. В то же время это и воспитательный момент, когда родители приходят с детьми в выходной день. В субботу и воскресенье у нас по пять сеансов.

Впереди новогодние праздники, и  мы  приглашаем всех прочувствовать их дух в зрительном зале, ведь  на большом экране ожидаются новогодние премьеры.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

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