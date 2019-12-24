Прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

3 января 2020 года с 10.00 до 13.00 в Пуховичском районном исполнительном комитете будет проводить личный прием граждан депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пуховичскому избирательному округу № 65 Олег Алексеевич БЕЛОКОНЕВ.

Предварительная запись на прием производится в военном комиссариате Пуховичского района по телефону 3-42-35 до 31 декабря 2019 года в рабочие дни с 14.00 до 17.00