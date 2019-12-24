Сильнейшей среди девушек стала пуховчанка

Елена Костюкевич, техник-лаборант ЦЗЛ ЗАО «Август-Бел», стала одной из победительниц Славянского кубка 2019 по гиревому марафону. Представьте себе, что эта хрупкая девушка в своей весовой категории за 15 минут толкнула 12-килограммовую гирю 229 раз, а это значит, подняла 2748 килограммов, и в упражнении толчок длинным циклом гири 12 килограммов стала сильнейшей среди девушек в возрасте до 30 лет.

Ну, что сказать: спортсменка, труженица, красавица… И вместе с поздравлениями с такой в буквальном смысле весомой победой мы, конечно же, расспросили чемпионку соревнований о том, как это было.

— Елена, как же вас занесло в гиревой спорт?

— Все просто: когда я пришла на работу в «Август-Бел», то переехала жить в Марьину Горку. Я всегда занималась спортом. И здесь решила поискать, где бы им регулярно заниматься. Так оказалась в одном из тренажерных залов, где реализует свое тренерское хобби наш коллега — сотрудник службы безопасности Павел Ходочинский, человек, по-настоящему влюбленный в спорт, в том числе и в гиревой. Он сначала хотел меня вовлечь в занятия тайским боксом, но я подумала и решила, что это не совсем безопасно. А вот за тренировками гиревиков мне было интересно наблюдать. В школе я всегда хорошо отжималась от пола, здесь научилась отжиматься на турнике, то есть, у меня сильные руки. Наверное, тренер обратил на это внимание и поэтому предложил мне попробовать поднимать гирю. А когда первая попытка толкнуть 8-килограммовую гирю не только удалась, но и заинтересовала — я начала заниматься этим видом спорта каждую неделю. В последний раз на тренировке я толкала гирю полчаса со средним результатом 20 раз в минуту.

— От всей души поздравляем Елену и ее тренера с замечательной победой! Желаем воли, силы, терпения, удачи, новых успехов и побед!

Анна ТРУБЧИК,

собственный корреспондент ЗАО «Август-Бел».