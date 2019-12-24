Изъята самая крупная партия наркотиков за всю историю нашей страны

Почти 550 кг героина изъяли у четырех наркоторговцев в Минске, его стоимость превышает 50 млн евро. Об этом сообщил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич, передает корреспондент БелТА.

Четырех иностранцев задержали в Минске в конце ноября. «Для контрабанды преступники использовали так называемый Северный маршрут, проходящий через ряд стран СНГ. В Беларуси был организован перевалочный пункт», — рассказал Геннадий Казакевич.

Наркотики они прятали в тайнике в стене склада в Заводском районе столицы. «В нем оперативники обнаружили и изъяли героин весом почти 550 кг. Это самая крупная партия наркотиков, изъятая за всю историю нашей страны, — отметил начальник управления. — Достаточно сказать, что стоимость наркотика превышает 50 млн евро. Из такого объема можно было бы изготовить 2,5 млн разовых доз».

Фигуранты поставляли наркотик в Беларусь под прикрытием коммерческой деятельности. Перевозить героин в Европу планировали под видом белорусских диванов и матрасов — использовать так называемый груз прикрытия.

Главным следственным управлением СК Беларуси возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК. Обвиняемые находятся под стражей. Пока в интересах следствия гражданство фигурантов не сообщается.

Всего в этом году правоохранители пресекли 28 каналов поставки наркотиков и психотропов.