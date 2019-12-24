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Учащиеся Пуховичского района танцевали на новогоднем балу

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Впервые накануне Нового года для старшеклассников
учреждений образования Минщины прошел новогодний бал.

От района участие в нем приняли учащиеся Марьиногорского УПК детский сад-СШ, СШ №3 города Марьина Горка, Блонской СШ. Это отличники учебы, активисты, победители различных конкурсов. Готовились они к этому мероприятию на базе центра творчества детей и молодежи «Світанак» под руководством Светланы Журок.

Учащиеся Пуховичского района.

Участников торжества лично приветствовал председатель Миноблисполкома Александр Турчин. Бал получился удивительно зрелищным, подарил массу положительных эмоций. А иначе не могло и быть! Представьте, как в огромном зале под живую музыку кружатся сразу 150 пар!..  Полонезы сменяются вальсами, вальсы — польками… Праздник грации и красоты планируют сделать традиционным.
Младшие школьники по уже сложившейся традиции посетят областное и республиканское новогоднее представление. Областное пройдет в Борисове. Туда отправится 19 лучших учащихся, представителей практически всех учреждений образования района.
Пригласительные билеты во Дворец Республики на главную елку страны получили пятеро юных пуховчан.
Елена ИВАНОВА.

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