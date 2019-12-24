Районная елка собрала лучших учащихся Пуховщины

Главная елка района собрала в Марьиной Горке порядка 350 ребят из разных учреждений образования района. Победители предметных олимпиад, научно-практических конференций, творческих, интеллектуальных конкурсов и спортивных соревнований — каждый заслужил своим трудолюбием и талантом быть среди лучших. Ребятам выпала почетная миссия — первыми открывать республиканскую акцию «Наши дети» в Пуховичском районе.

Юных пуховчан с предстоящими праздниками поздравили председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа и председатель районного Совета депутатов Александр Пранович. Каждый участник районной елки получил сладкий подарок от районного исполнительного комитета.

Новогоднее настроение ребятам создавали творческие работники ЦТДиМ «Світанак», которые подготовили праздничную интерактивную программу с участием сказочных героев и персонажей. Понравился юным зрителям и новогодний спектакль «12 месяцев». Его постановкой занимался творческий коллектив районного центра культуры.

Артисты сегодня дважды выходили на сцену. После обеда состоялось новогоднее представление для детей-инвалидов, детей, которые воспитываются в детских домах семейного типа, детей из приемных и опекунских семей. Елка объединила около 250 ребят.