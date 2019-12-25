Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Более 20 веков Вифлеемская звезда освещает нам путь добра и надежды. Христианство изменило историю и культуру всего человечества, оказало огромное влияние на формирование духовных ориентиров — социальной справедливости, взаимной поддержки и милосердия.

Опираясь на традиционные нравственные ценности, вместе с верой мы передаем потомкам самое главное: любовь к родной земле, мудрость и опыт предыдущих поколений, что помогает строить будущее на принципах мира, уважения и добрососедства, столь востребованных на современном этапе развития общества.

В этот радостный день желаю здоровья, счастья и успехов во всех добрых начинаниях.

Пусть этот светлый праздник наполнит ваши дома теплом взаимопонимания и благополучием.

Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО.

Уважаемые пуховчане! Поздравляем вас с праздником Рождества Христова.

Свет Вифлеемской звезды освещает жизнь миллионов людей светом веры, надежды и любви. Рождество Христово помогает нам стать добрее и милосерднее, воодушевляет на хорошие дела, объединяет семьи, побуждает искренне и внимательно относиться ко всем, кто нуждается в помощи и заботе.

Рождественский праздник возвращает нас к истокам вековых духовных традиций. Они помогают сохранять гражданский мир в обществе, воспитывать подрастающее поколение в духе истинного патриотизма и уважения к семейным ценностям.

Желаем, чтобы эти торжественные и радостные дни для жителей нашего района стали началом счастья и благополучия в наступающем году, придали уверенности в будущем.

Пусть благодатный свет Рождества озаряет ваши дома, помогает быть мудрее, внимательнее друг к другу, радоваться жизни и ценить каждый ее миг. Счастья вам, добра, благополучия, успехов во всех начинаниях.

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.

Дорогие христиане! Сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Иисуса, Господа нашего!

Символ Рождества — это Младенец, лежащий в яслях, окруженный Девой Марией, Иосифом, пастухами, животными и мудрецами, которые принесли дары. Все верующие с нетерпением ждут этот радостный семейный праздник, чтобы вновь вспомнить то спасительное для всех событие, которое открыло новую эру в истории отношений человека и Господа.

В Беларуси это не только религиозный, но и государственный праздник. Рождество празднуют все. Однако верно ли мы понимаем суть этого события? Иногда, занимаясь подготовкой к празднику дома, подарков, елок, яслей, мы забываем о главном: о подготовке наших душ и сердец к рождению в них Иисуса.

Братья и сестры! Пусть благодатный свет Рождества озарит ваши дома, поможет быть бережнее друг к другу, научит ценить жизнь во всех ее проявлениях. И пусть Христов мир и согласие неизменно царят в наших семьях, в нашей стране и во всем мире. Желаю, чтобы наш народ, освещенный Вифлеемской звездой, никогда не узнал ужасов войны.

В этот великий праздник каждой семье, каждому дому желаю Божьего благословения и душевного покоя. Будьте в послушании Богу. Счастья вам, крепкого здоровья, христианской радости.

Отец Генрих КУЧИНСКИЙ,

настоятель католического прихода Святого Антония.