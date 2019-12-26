Четверг, 26 декабря 2019
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Рекламные полосы за 26 декабря
26.12.2019
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Redactor
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С Рождеством Христовым!
Баскетбольная команда Руденской вспомогательной школы-интерната победила в республиканском турнире
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