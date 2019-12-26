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Баскетбольная  команда  Руденской  вспомогательной школы-интерната  победила  в  республиканском  турнире

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Команда приняла участие в Республиканском турнире по баскетболу в рамках Европейской недели баскетбола ФИБА-СОЕЕ, который проходил на базе Республиканского центра олимпийской подготовки  «Стайки».

Этот турнир проводится с целью социальной и физической реабилитации подростков и молодежи с особенностями психофизического развития через организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.

По результатам соревнований учащиеся Руденской вспомогательной школы-интерната под руководством Дениса Шакуро и  Егора Шакуро заняли первое  место.

Наталья   ДИРОВСКАЯ.

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