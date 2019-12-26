Баскетбольная  команда  Руденской  вспомогательной школы-интерната  победила  в  республиканском  турнире

Команда приняла участие в Республиканском турнире по баскетболу в рамках Европейской недели баскетбола ФИБА-СОЕЕ, который проходил на базе Республиканского центра олимпийской подготовки «Стайки».

Этот турнир проводится с целью социальной и физической реабилитации подростков и молодежи с особенностями психофизического развития через организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.

По результатам соревнований учащиеся Руденской вспомогательной школы-интерната под руководством Дениса Шакуро и Егора Шакуро заняли первое место.

Наталья ДИРОВСКАЯ.