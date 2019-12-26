Ответят на ваши вопросы
27 декабря с 10.00 до 11.00
«прямая телефонная линия»
заведующего нотариальной конторой Пуховичского района Ирины Николаевны ДЫМОВОЙ. Тел.: 3-64-99.
28 декабря с 9.00 до 12.00
«прямые телефонные линии»:
заместителя председателя Минского облисполкома Сергея Петровича НЕВМЕРЖИЦКОГО. Тел.: (8-017) 500-41-60;
управляющего делами Пуховичского райисполкома Людмилы Александровны БЕЛЬСКОЙ. Тел.: 6-72-07;
с 10.00 до 11.00
«прямая телефонная линия»
главного лесничего ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Сергея Викторовича КУЗНЕЦОВА. Тел.: 3-57-27, (8-044) 721-48-46.