Официально 

Ответят на ваши вопросы

19 Redactor Комментариев нет

27   декабря  с 10.00 до 11.00 

«прямая  телефонная  линия»

заведующего нотариальной конторой Пуховичского района   Ирины  Николаевны  ДЫМОВОЙ. Тел.: 3-64-99.

 

28   декабря  с 9.00 до 12.00 

«прямые  телефонные  линии»:

заместителя  председателя  Минского   облисполкома    Сергея   Петровича   НЕВМЕРЖИЦКОГО.  Тел.: (8-017) 500-41-60;

управляющего делами  Пуховичского райисполкома  Людмилы Александровны БЕЛЬСКОЙ.   Тел.:  6-72-07;

с 10.00 до 11.00 

«прямая  телефонная  линия»

главного  лесничего  ГЛХУ   «Пуховичский   лесхоз»  Сергея    Викторовича   КУЗНЕЦОВА.   Тел.:    3-57-27,    (8-044) 721-48-46.

Вам также может понравиться

Группа специалистов ОАО «Руденск» с рабочим визитом побывала в Китайской Народной Республике

Redactor 0

Возрастает вероятность заноса инфекции АЧС на Пуховщину

Redactor 0

Обвального роста цен в Беларуси не будет

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿