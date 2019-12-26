Инициатива Общество 

Что может быть интересного в сборе макулатуры, знают малыши

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Группа победителей соревнования по сбору макулатуры.

“Собирать  макулатуру — спасать  деревья” — это стало основной идеей акции по сбору вторсырья, которая прошла в ясли-саду №4 города Марьина Горка.

Что может быть интересного  в  акции  по  сбору макулатуры? Если просто собирать вторсырье, то, возможно, и ничего, кроме осознания, что делаешь полезное дело, хотя и это немало. А вот если не просто собирать ненужную бумагу, а спасать деревья — это уже приключение! Именно таким делом призвали заняться малышей и их родителей воспитатели ясли-сада №4 города Марьина Горка, где организовали акцию «Макулатуру соберем — дерево спасем». Здесь не ограничились простой  просьбой принести макулатуру, а разработали самый настоящий образовательный проект. 

В ходе акции воспитатели проводили с малышами беседы, вели наблюдения, организовали исследовательскую деятельность и  различные презентации. Во время этих мероприятий дети узнали о том, как появляется  бумага, в каких сферах деятельности используется.  Малышам рассказали,  что из макулатуры  можно сделать много  вещей: различные виды тары и упаковки, одноразовые горшки для рассады и проращивания семян, бумажные полотенца, салфетки, отличную офисную бумагу и бумагу для полиграфической отрасли.  Если на изготовление всего этого использовать макулатуру, то можно спасти много  деревьев.  Малыши и их родители постарались как можно больше сохранить деревьев, и включились в соревнование.

В результате на первом месте оказалась первая младшая группа №3, на втором  — первая младшая группа №4, а третье место разделили специальные группы №2 и №5. На заработанные средства для победителей были приобретены аквариумы с рыбками  и конструктор. Попечительский совет, администрация и педагоги государственного учреждения образования «Ясли-сад №4  города  Марьина Горка»   благодарят   семьи Никончик,  Зотовых, Верниковских, Селивончик, Боешко, Гринек  и всех, кто принял активное участие в акции.

Наталья   ВАСИЛЬЕВА.

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