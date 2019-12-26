Месячник пожарной безопасности проходит в Пуховичском районе

Усилить профилактическую работу. Такая задача поставлена перед работниками МЧС и другими субъектами профилактики в рамках областного месячника пожарной безопасности.

Нынешний декабрь для спасателей особенно насыщенный на профилактические мероприятия. К традиционной республиканской акции «Безопасный Новый год» добавился месячник пожарной безопасности. Объявлен он не случайно: в ноябре в Минской области на пожарах погибло 18 человек.

В нашем районе разработан график работы рейдовых групп для проведения пожарно-профилактической акции по предупреждению пожаров и гибели людей от них. Члены рейдовых групп работают и в будние, и в выходные дни. Делается это для того, чтобы посетить все семьи: многодетные, в которых воспитываются несовершеннолетние дети, или в которых дети находятся в социально опасном положении.

В минувшую субботу одна из рейдовых групп работала на территории Блужского сельсовета. Первый заместитель начальника Пуховичского РОЧС Игорь Бородько, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Наталья Бородько, председатель Блужского сельисполкома Владимир Дубина, заместитель директора по учебной работе Блужского УПК детский сад-базовая школа Анастасия Корень и социальный педагог этого учреждения образования Вероника Лапицкая маршрут начали с деревни Бобы.

Подходя к нужному дому, Вероника Лапицкая рассказывала краткую информацию о каждой семье. Заметно, что профилактическая работа со стороны школы и смотровой комиссии сельсовета ведется постоянно. Все эти семьи ранее уже посещал и Игорь Бородько. Однако встреча лишней не будет.

И даже взрослым людям, как оказалось, нужно постоянно напоминать о самых простых правилах безопасности. В семье Тереховых, например, печь превратили в склад детских вещей и обуви (в семье двое детей). Это грубое нарушение эксплуатации печи. Противопожарная разделка не соответствует нормам: летом печь будут переделывать. Игорь Бородько проверил также исправность пожарных извещателей. Родителям Игорь Владимирович вручил памятку о требованиях к эксплуатации отопительной печи, а детям — тематические раскраски.

Семью Пастушенко спасатели недавно посещали, но очередному визиту здесь были даже рады. Недавно хозяева переделали печь. Игорь Бородько дал рекомендации по правильной ее эксплуатации. Хозяевам напомнили о трагедии в агрогородке Блонь и обратили внимание на то, что нельзя разжигать печь, используя горючие жидкости. Родителям порекомендовали приобрести пожарные извещатели в жилые комнаты и напомнили о том, что нельзя оставлять детей без присмотра.

Семья Костецких из агрогородка Блужа живет в квартире, отапливаемой при помощи газового котла. Члены рейдовой группы обратили внимание на его состояние, проверили электропроводку. К вопросам безопасности хозяева относятся серьезно: все находится в исправном состоянии.

— Наше учреждение образования посещают 102 ребенка. Во время каждых школьных каникул мы стараемся посетить все 68 семей, 12 из которых многодетные, — рассказывает социальный педагог Вероника Лапицкая. — Сейчас находящимися в социально опасном положении признаны дети в двух семьях. Ранее эта цифра была выше. Летом мы сняли с учета СОП четыре семьи, но они находятся под социальным патронатом. Нарушение правил пожарной безопасности, наряду со злоупотреблением родителями спиртными напитками, — наиболее распространенные причины, по которым семьи попадают на учет. Потому и внимание к ним более пристальное.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.