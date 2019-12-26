27 декабря ГАИ усилит контроль за водителями и пешеходами

27 декабря Госавтоинспекцией Республики Беларусь будет проведен последний в уходящем году Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Останови беду — позвони 102!», направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий, совершаемых в состоянии опьянения.

Сотрудники ГАИ посетят трудовые коллективы, проведут беседы о проблеме пьянства за рулем, разъяснят участникам дорожного движения ответственность за нарушения ПДД, а также усилят контроль за физическим состоянием водителей и пешеходов.

Исследования показывают, что при содержании в крови водителя всего около 1 промилле алкоголя вероятность погибнуть в дорожно-транспортных происшествиях возрастает в несколько раз.

При вождении в состоянии алкогольного опьянения, характерными ошибками становятся резкие повороты, грубое переключение передач, нарушение синхронности в работе педалями «газ» и «сцепление». Внешне это проявляется в том, что пьяные водители запаздывают при трогании с места, резко тормозят, могут двигаться на запрещающие сигналы. При маневрировании их отличает неестественно извилистая траектория движения. В таком состояни водитель напоминает новичка. Все это приводит к нарушениям Правил дорожного движения, которые неизбежно ведут к трагедиям.

Ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передача управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки на предмет определения состояния опьянения достаточно серьезная: это штраф от 50 до 300 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. А вот повторное нетрезвое задержание за год влечет уже уголовную ответственность и конфискацию автомобиля в зависимости принадлежит он водителю или нет.

Пьянство за рулем становится особо актуальной проблемой в праздничные дни. Именно поэтому в преддверии всех предстоящих праздников Госавтоинспекция обращает внимание водителей на благоразумие, недопущение пьянства за рулем.

Не меньшую опасность для дорожного движения представляют и нетрезвые пешеходы. В любом своем качестве нетрезвый человек на дороге — потенциальная опасность.

Но, как известно, к каждому пешеходу или водителю милиционера не приставишь. Поэтому эту проблему нужно решать вместе. Для этого нужно просто набрать номер 102 (звонок бесплатный, круглосуточно) и сообщить информацию о фактах нахождения в состоянии алкогольного опьянения на дороге водителей, пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения, поведение которых небезопасно и требует принятия безотлагательных мер по их удалению с проезжей части, а также об иных фактах, влияющих на безопасность дорожного движения. Может, этим вы спасете кому-нибудь жизнь, убережете от беды.