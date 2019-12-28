Сказочные персонажи поздравили маленьких пациентов Марьиногорской ЦРБ

В эти предновогодние дни особенно ждут праздник дети, которые находятся в больнице. И как хорошо, что Дед Мороз и Снегурочка навещают таких ребятишек.

В эти дни по всей республике проходит акция «Наши дети» и в рамках ее с подарками и поздравлениями педиатрическое отделение Марьиногорской центральной районной больницы вместе с Дедом Морозом посетили заместитель председателя райисполкома Наталья Чернышева, начальник управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Владимир Губаревич. Они вручили детям (а их на лечении было более 20) сладкие подарки. А ребята из центра творчества детей и молодежи “Світанак” подготовили интерактивную поздравительную программу.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.