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Сказочные персонажи поздравили маленьких пациентов Марьиногорской ЦРБ

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В эти предновогодние дни  особенно  ждут  праздник дети, которые находятся в больнице. И как хорошо, что Дед Мороз и Снегурочка навещают таких ребятишек.

В эти дни по всей республике проходит акция  «Наши дети» и в рамках ее  с подарками и поздравлениями педиатрическое отделение Марьиногорской центральной районной больницы вместе с Дедом Морозом посетили   заместитель председателя райисполкома Наталья Чернышева, начальник управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Владимир Губаревич. Они вручили детям (а их на лечении было более 20)   сладкие подарки. А ребята из центра  творчества детей и молодежи “Світанак” подготовили  интерактивную поздравительную программу.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

 

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