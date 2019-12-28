Первый фудтрак открыли в поселке Дружный

Фудтрак — передвижное кафе-фургон с мобильной кухней, предназначенное для торговли едой быстрого приготовления.

Чудо-фургон уютно расположился в самом центре поселка — напротив универсама “Центральный”. Авторами идеи являются Дмитрий Малашенко с женой Екатериной. Передвижная кухня работает меньше месяца, но желающих воспользоваться ее услугами много: чаще всего покупатели приходят в обеденное время или после работы. Днем подходят школьники. В фудтраке можно попробовать картошку фри, блинчики с начинкой, шаурму и бургеры. Как обещают организаторы, меню еще будет дополняться, будут учитываться и пожелания покупателей. Кстати, в субботу среди постоянных клиентов были разыграны призы: от сертификата на приобретение продукции на сумму 10 рублей до самого ценного приза — автомобильного регистратора. Были даже несколько счастливчиков, которые стали обладателями двух призов: Татьяна Кравчук выиграла микрофон и USB-колонку. Постоянный клиент Анастасия, которая ничего не выиграла путем жеребьевки, получила утешительный приз — вазу. Как обещают Дмитрий и Екатерина, это не последний розыгрыш. Ребята планируют и дальше баловать нас вкусной едой и интересными конкурсами.

Мария ОЛЬХИНА