Ветераны соревновались в пулевой стрельбе

IX районную круглогодичную спартакиаду среди ветеранов физической культуры и спорта завершили соревнования по пулевой стрельбе памяти заслуженного тренера Александра Моисеева.

— Помощь в проведении соревнований нашей организации оказал тренер Анатолий Нелюбов, — рассказала председатель районной организации ветеранов физкультуры и спорта Клавдия Близнец. — Он предоставил нам винтовки, патроны, мишени и провел тренировочные занятия, а потом и соревнования. Для ветеранов это было интересное состязание, и все его участники получили массу удовольствия.

По результатам соревнований среди женщин победителем стала Людмила Дергачева, на втором месте Гелена Фрид, на третьем — Клавдия Близнец. Среди мужчин первое место занял Андрей Тесленок, второе поделили Петр Фрид и Олег Казанцев.

В районной организации ветеранов физической культуры и спорта в настоящий момент состоит 48 человек. Все они активно участвуют в традиционной круглогодичной спартакиаде, соревнования в рамках которой проводятся ежемесячно. В этом году, как сообщила Клавдия Близнец, было организовано два памятных турнира: по баскетболу памяти тренера Владимира Зубка и по стрельбе памяти Александра Моисеева. В следующем году члены организации планируют провести турнир по шашкам, посвященный памяти Галины Габриелян — неоднократной чемпионки Азербайджанской ССР и Вооруженных Сил СССР, участницы международных турниров.

Наталья ПАРХОМЧИК.