Спорт 

Ветераны соревновались в пулевой стрельбе

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IX районную круглогодичную  спартакиаду  среди ветеранов физической культуры и  спорта завершили соревнования по пулевой стрельбе памяти заслуженного тренера Александра Моисеева.

— Помощь в проведении соревнований нашей организации оказал тренер Анатолий Нелюбов,  — рассказала председатель районной организации ветеранов физкультуры и спорта Клавдия Близнец. — Он предоставил нам винтовки, патроны, мишени и провел тренировочные занятия, а потом  и  соревнования. Для  ветеранов это было интересное состязание, и все его участники получили массу удовольствия.

По результатам соревнований среди женщин победителем стала Людмила Дергачева, на втором месте Гелена Фрид, на третьем — Клавдия Близнец. Среди мужчин первое  место  занял   Андрей  Тесленок, второе поделили Петр Фрид и Олег Казанцев.

В районной организации ветеранов физической культуры и спорта в настоящий момент состоит 48 человек. Все они активно участвуют  в традиционной круглогодичной спартакиаде, соревнования  в рамках которой проводятся ежемесячно. В этом году, как сообщила  Клавдия  Близнец, было организовано два памятных турнира: по баскетболу памяти тренера Владимира Зубка и по  стрельбе памяти  Александра Моисеева. В следующем году члены организации планируют провести турнир по шашкам, посвященный памяти Галины  Габриелян  —    неоднократной  чемпионки  Азербайджанской ССР и Вооруженных Сил   СССР,  участницы  международных  турниров.

Наталья  ПАРХОМЧИК.

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