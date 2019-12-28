Важное 

Соблюдение законодательства в области защиты прав потребителей

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Предновогоднее заседание районного совета по поддержке предпринимательства было посвящено теме, которая вызывает и будет вызывать немало споров — взаимоотношениям  продавцов, поставщиков услуг  и покупателей. Звучала она так: «Соблюдение законодательства в области защиты прав потребителей при продаже товаров и оказании услуг предпринимателями Пуховичского района». На заседание совета была приглашена заместитель начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли  Республики  Беларусь Ирина Барышникова.

Во время общения  с  членами  совета  Ирина Николаевна напомнила, что каждый из нас  исполняет разные социальные роли.  И если на работе вы продавец товаров или поставщик услуг, то в быту — потребитель. Она акцентировала внимание на том, что априори, законодательство во всем мире рассматривает потребителя как более слабое лицо в тандеме  продавец — потребитель. Любая осуществляющая торговлю либо оказывающая услуги фирма при конфликтной ситуации может нанять юристов, чтобы отстоять свои интересы. Законодательство построено таким образом, чтобы такая возможность была и у потребителей вне зависимости от их материального положения.

Ирина Николаевна подробно остановилась на нормативных актах, которые работают в зоне защиты прав потребителя. Это целый пакет документов, в который входят  Законы Республики Беларусь «О защите прав потребителей»  и «О  защите  прав  потребителей жилищно-коммунальных услуг», Указы Президента Республики  Беларусь «О дополнительных  мерах  по  защите прав потребителей» и «О некоторых мерах по повышению ответственности за качество отечественных товаров», ряд постановлений Совета Министров Республики Беларусь,  Министерства  антимонопольного регулирования и торговли. Напомнила она и о том, как в нашей стране выстроена работа по защите прав потребителей.

Во время обсуждения темы участников встречи волновал вопрос, как избежать проблем, связанных с нарушением прав потребителей. Ответ здесь был очевиден: знать и исполнять законодательство в этой области. Если есть нарушения — исправлять их в соответствии с действующими  нормативными актами. Не нужно хитрить, если не правы,  иначе  можно  понести  дополнительные и ненужные потери — как финансовые, так и имиджевые.

Наталья  ПАРХОМЧИК.

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