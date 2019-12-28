Предновогоднее заседание районного совета по поддержке предпринимательства было посвящено теме, которая вызывает и будет вызывать немало споров — взаимоотношениям продавцов, поставщиков услуг и покупателей. Звучала она так: «Соблюдение законодательства в области защиты прав потребителей при продаже товаров и оказании услуг предпринимателями Пуховичского района». На заседание совета была приглашена заместитель начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Ирина Барышникова.

Во время общения с членами совета Ирина Николаевна напомнила, что каждый из нас исполняет разные социальные роли. И если на работе вы продавец товаров или поставщик услуг, то в быту — потребитель. Она акцентировала внимание на том, что априори, законодательство во всем мире рассматривает потребителя как более слабое лицо в тандеме продавец — потребитель. Любая осуществляющая торговлю либо оказывающая услуги фирма при конфликтной ситуации может нанять юристов, чтобы отстоять свои интересы. Законодательство построено таким образом, чтобы такая возможность была и у потребителей вне зависимости от их материального положения.

Ирина Николаевна подробно остановилась на нормативных актах, которые работают в зоне защиты прав потребителя. Это целый пакет документов, в который входят Законы Республики Беларусь «О защите прав потребителей» и «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг», Указы Президента Республики Беларусь «О дополнительных мерах по защите прав потребителей» и «О некоторых мерах по повышению ответственности за качество отечественных товаров», ряд постановлений Совета Министров Республики Беларусь, Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Напомнила она и о том, как в нашей стране выстроена работа по защите прав потребителей.

Во время обсуждения темы участников встречи волновал вопрос, как избежать проблем, связанных с нарушением прав потребителей. Ответ здесь был очевиден: знать и исполнять законодательство в этой области. Если есть нарушения — исправлять их в соответствии с действующими нормативными актами. Не нужно хитрить, если не правы, иначе можно понести дополнительные и ненужные потери — как финансовые, так и имиджевые.

Наталья ПАРХОМЧИК.