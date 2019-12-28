Безопасность дорожного движения Общество 

На территории Пуховичского района проходит акция «Трезвость – норма на дорогах»

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За 11 месяцев 2019 года сотрудниками ОГАИ Пуховичского РОВД выявлено 140 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. По вине водителей в состоянии алкогольного опьянения совершено 6 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человека погибло и 5 получили ранения.

12.04.2019 в 14:55  житель аг. Дукора, управляя автомобилем Ситроен Ксантия,  находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в крайней левой полосе по 31-му километру автодороги М-5 Минск-Гомель, совершил наезд на пешехода 1962 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия в неизвестном направлении. Разыскиваемый автомобиль был обнаружен сожженным в лесном массиве. В результате наезда пешеход с множественными телесными повреждениями была госпитализирована в реанимационное отделение УЗ «Марьиногорская ЦРБ».

29.06.2019 около 00:00  водитель 1978 года рождения управляя автомобилем Пежо 206, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по 8 км автодороги Н9350, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель и пассажир 1980 года рождения были доставлены в УЗ «Марьиногорская ЦРБ».

17.08.2019 около 09:50  водитель автомобиля Киа Рио 1983 года рождения житель г. Минск, двигаясь по автодороге Н9349 «Подбережье-Красный Октябрь-Репище» в направлении д. Подбережье вблизи д. Осовок, на 7 км, неправильно выбрав скоростной режим допустил занос автомобиля в следствии чего не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, где совершил наезд на растущее дерево. В результате наезда пассажир, находящийся на заднем сиденье жительница Осиповичского района 1992 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия, не была пристегнута ремнем безопасности. Водитель Киа Рио скончался при доставлении в УЗ «Марьиногорская ЦРБ». Пассажир, находившийся на переднем сидении, житель Осиповичского района 1994 года рождения получил телесные травмы в виде: ЗЧМТ легкой степени, ушиба грудной клетки, ссадины левого предплечья с которыми был госпитализирован в хирургическое отделение УЗ «Марьиногорская ЦРБ». Все участники дорожно-транспортного происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения.

24.09.2019 около 19:50  водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Рено Лагуна, двигаясь по автодороге Р-68 «Марьина Горка–Шацк» в направлении г. Марьина Горка, вблизи д. Загай неправильно выбрал скорость движения, не учел обзорность дороги, погодные и дорожные условия, не справился с управлением, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении погрузчиком. От полученных телесных повреждений, пассажир автомобиля Рено Лагуна скончался на месте ДТП, водитель доставлен в реанимационное отделение УЗ «Марьиногорская ЦРБ». Водитель и пассажир автомобиля Рено Лагуна находились в состоянии алкогольного опьянения.

17.11.2019 около 05:20  водитель 1992 года рождения, не имеющий права управления, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем БМВ 316i, двигаясь по ул. Центральной в аг. Голоцк в направлении д. Пески, неправильно выбрал скоростной режим, не учел обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства, не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части дороги, где совершил наезд на опору ЛЭП. От полученных телесных повреждений водитель автомобиля БМВ скончался на месте ДТП.

28.11.2019 около 02:30  водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2107, двигаясь по а/д Н-9343 «Омельно-Поречье-Селецк-Рудица», на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет, где совершил наезд на дерево. Водитель автомобиля ВАЗ от полученных телесных повреждений скончался по месту жительства до приезда скорой медицинской помощи. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, совершаемых в состоянии опьянения, с 27 декабря 2019 года по 7 января 2020 года  Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию «Трезвость – норма на дорогах!». В период проведения акции сотрудники ГАИ посетят трудовые коллективы, проведут беседы о проблеме пьянства за рулем, разъяснят участникам дорожного движения ответственность за нарушения ПДД, а также усилят контроль за физическим состоянием водителей и пешеходов.

Уважаемые граждане! Убедительная просьба информировать Пуховичский РОВД  по телефону 102 о фактах управления транспортными средствами  лицами, находящимися в состоянии опьянения, нахождения на проезжей части или вблизи нее пешеходов и велосипедистов (нетрезвых, не обозначенных световозвращающими элементами), создающих своими действиями угрозу безопасности дорожного движения.

ОГАИ Пуховичского РОВД.

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